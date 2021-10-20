 Верховна Рада зробила перший крок до ухвалення бюджету на 2022 рік | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 20.10.2021

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Економіка

Верховна Рада зробила перший крок до ухвалення бюджету на 2022 рік

Український парламент почав розглядати проєкт бюджету на 2022 рік, але не встиг ухвалити його в першому читанні, оскільки члени фракцій почали наполягати на розгляді своїх поправок. Розгляд продовжиться у четвер.

Верховна Рада України

Верховна Рада України

Верховна Рада України у середу, 20 жовтня, ухвалила за основу проєкт постанови щодо висновків і пропозицій до внесеного урядом проєкту державного бюджету України на 2022 рік. За це рішення проголосували 264 парламентарі. Однак народні депутати не встигли ухвалити відповідний проєкт в цілому, оскільки члени всіх парламентських фракцій почали наполягати на своїх поправках. У разі ухвалення постанови бюджет вважатиметься прийнятим у першому читанні.

Рада почала розгляд правок нардепів від опозиційної "Європейської солідарності". Однак жодну з них не було підтримано. Зрештою парламентарі не встигли розглянути всі правки через закриття пленарного засідання. Голова Ради Руслан Стефанчук попросив фракції підготувати перелік поправок до наступного засідання у четвер, на якому й продовжать розгляд.

Загалом бюджетний комітет Верховної Ради запропонував врахувати повністю або частково 1501 пропозицію нардепів із 3284 розглянутих.

Пропозиції щодо бюджету 

Зокрема, комітет рекомендував збільшити видатки на боротьбу з COVID-19 в сфері освіти, реалізацію державних інвестпроєктів, реалізацію держпрограми "Питна вода України" на 2022-2026 роки" обсягом 1 мільярд гривень. Ще 1,5 мільярда гривень пропонується передбачити як субвенцію місцевим громадам на купівлю устаткування для харчоблоків у школах.

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Комітет також рекомендував доручити уряду підвищити соцстандарти - прожитковий мінімум і мінімальну зарплату.

Загалом рекомендується збільшити дохідну частину бюджету на 6,5 мільярда гривень за рахунок збільшення очікуваних надходжень від податку на додану вартість (ПДВ) з імпорту.

Водночас голова Рахункової палати Валерій Пацкан, виступаючи в парламенті, зазначив, що видатки для окремих розпорядників не відповідають граничним обсягам, визначеним Бюджетною декларацією, а прогноз зростання ВВП, закладений у проєкт бюджету, завищений. Крім того, палата знайшла додаткові доходи на 33 мільярди гривень, які в остаточній редакції мають бути враховані, сподівається Пацкан.

Кабінет міністрів України 15 вересня подав до Верховної Ради проєкт держбюдежету на 2022 рік, який передбачає зростання доходів на 161 мільярд гривень порівняно з держбюджетом-2020 до 1,277 трильйона гривень, видатків - на понад 100 мільярдів гривень, до 1,465 трильйона гривень і дефіцит у 188 мільярдів гривень або 3,5 відсотків прогнозного ВВП. Проєкт держбюджету-2022 побудований на прогнозі зростання номінального ВВП до 5,368 трильйона гривень, зростання реального ВВП на 3,8 відсотка, курсовому коридорі гривні до долара на кінець року - 28,6 - 28,7 гривні за долар.

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