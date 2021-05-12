 Пільгове розмитнення ″євроблях″: бюджет отримав понад 1 мільярд гривень | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.08.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Пільгове розмитнення "євроблях": бюджет отримав понад 1 мільярд гривень

Держбюджет України за 2,5 місяці отримав понад 1 мільярд гривень від оформлення 28 тисяч авто на єврономерах, повідомили в митниці.

Від пільгового розмитнення євроблях до держбюджету вже надійшло більше 1 мільярда гривень, кажуть у митниці

Від пільгового розмитнення "євроблях" до держбюджету вже надійшло більше 1 мільярда гривень, кажуть у митниці

Державний бюджет із 15 червня до 27 серпня отримав понад 1 мільярд гривень від розмитнення більш ніж 28 тисяч автомобілів з іноземною реєстрацією за пільговими умовами, повідомила у понеділок, 30 серпня, Державна митна служба (ДМС) України.

Читайте також: Чи вирішать проблему євроблях нові законопроєкти?

"Із 15 червня до 27 серпня 2021 року включно в результаті спрощеного митного оформлення та оподаткування понад 28 тисяч авто на єврономерах до держбюджету перераховано понад 1 мільярд гривень, які підуть на боротьбу з COVID-19, зокрема на вакцинацію", - зазначила ДМС у своєму Telegram-каналі.

У службі нагадали, що пільгові умови митного оформлення діятимуть до 10 листопада 2021 року, - 180 днів із дня набуття ними чинності. Для учасників бойових дій, які перебувають безпосередньо в зоні Операції об'єднаних сил понад 90 днів із дня набуття чинності законами, термін становить 270 днів - до 8 лютого 2022 року. "Відлік розпочинається з дня набрання чинності законами - 15 травня, а не з дня введення їх у дію - 15 червня", - зазначила митниця.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 12 травня підписав ухвалені раніше парламентом закони про внесення змін до Податкового та Митного кодексів України щодо пільгового розмитнення автомобілів на європейських номерах. 

Дивитись відео 04:58

Розмитнення "євроблях": чому влада і "євробляхери" ніяк не домовляться? (17.02.2021)

Також за темою

05.10.2010 Litauisches Autokennzeichen an einem Mietwagen, aufgenommen am 5. Oktober 2010 in Kaunas. Foto Uwe Gerig | Verwendung weltweit

Пільгове розмитнення "євроблях": Зеленський підписав закони 12.05.2021

Підписані Володимиром Зеленським закони передбачають зміни до Податкового та Митного кодексів заради пільгового розмитнення "євроблях". Сума акцизного збору залежатиме від кількох факторів.

The owners of European-registered vehicles united within NGO Auto Euro Power protest at Hrushevsky Street in front of Verkhovna Rada (Ukrainian Parliament) in Kyiv, Ukraine, November 7, 2018. Protesters require lawmakers to reduce the excise tax on customs clearance of used cars from Europe and decrease the prices of fuel. (Photo by Sergii Kharchenko/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Чи вирішать проблему євроблях нові законопроєкти? 22.02.2021

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкти, які знижують вартість розмитнення ввезених до 31 грудня 2020 року авто. Чи дозволить це закінчити багаторічну сагу "євроблях", з’ясовувала DW.

The owners of European-registered vehicles united within NGO Auto Euro Power protest at Hrushevsky Street in front of Verkhovna Rada (Ukrainian Parliament) in Kyiv, Ukraine, November 7, 2018. Protesters require lawmakers to reduce the excise tax on customs clearance of used cars from Europe and decrease the prices of fuel. (Photo by Sergii Kharchenko/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

"Євробляхіада": продовження чи початок кінця? 02.09.2020

Епопея з вирішенням питань розмитнення авто, які завозять до України з-за кордону, почалась майже два роки тому. Рішення влади не задовольняли водіїв "євроблях". На черзі нові законопроєкти. Під Радою в Києві - мітинг.

Реклама

Докладно

Після вибухів біля аеропорту Кабула

Терористичні напади в Афганістані: хто такі ІД-К?

Особливе занепокоєння західних спецслужб викликає діяльність угруповання ІД-К в Афганістані. Хто вони такі?  

Експорт німецьких озброєнь

За 4 роки у ФРН дозволили експорт озброєнь на 22,5 мільярда

Найважливішими імпортерами німецької оборонної продукції стали дві країни НАТО.  