Пільгове розмитнення "євроблях": бюджет отримав понад 1 мільярд гривень

Державний бюджет із 15 червня до 27 серпня отримав понад 1 мільярд гривень від розмитнення більш ніж 28 тисяч автомобілів з іноземною реєстрацією за пільговими умовами, повідомила у понеділок, 30 серпня, Державна митна служба (ДМС) України.

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"Із 15 червня до 27 серпня 2021 року включно в результаті спрощеного митного оформлення та оподаткування понад 28 тисяч авто на єврономерах до держбюджету перераховано понад 1 мільярд гривень, які підуть на боротьбу з COVID-19, зокрема на вакцинацію", - зазначила ДМС у своєму Telegram-каналі.

У службі нагадали, що пільгові умови митного оформлення діятимуть до 10 листопада 2021 року, - 180 днів із дня набуття ними чинності. Для учасників бойових дій, які перебувають безпосередньо в зоні Операції об'єднаних сил понад 90 днів із дня набуття чинності законами, термін становить 270 днів - до 8 лютого 2022 року. "Відлік розпочинається з дня набрання чинності законами - 15 травня, а не з дня введення їх у дію - 15 червня", - зазначила митниця.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 12 травня підписав ухвалені раніше парламентом закони про внесення змін до Податкового та Митного кодексів України щодо пільгового розмитнення автомобілів на європейських номерах.