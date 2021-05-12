Пільгове розмитнення "євроблях": Зеленський підписав закони

Президент України Володимир Зеленський підписав у середу, 12 травня, ухвалені раніше парламентом закони про внесення змін до Податкового та Митного кодексів України щодо пільгового розмитнення автомобілів на європейських номерах. Згідно з поширеним пресслужбою Зеленського повідомленням, ці нововведення "тимчасово спрощують механізм розмитнення імпортованих з Європи автомобілів, а також сприяють захисту довкілля від шкідливих викидів".

Відтепер, згідно з підписаними Зеленським нормативними актами, старші п'яти років "євробляхи", ввезені на територію України до кінця 2020 року, оподатковуються за пільговою ставкою податку на додану вартість та акцизного податку.

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"Сума акцизного податку залежатиме від віку автівки, об'єму та типу двигуна й не залежатиме від її вартості. Базова ставка коливатиметься від нуля до 150 євро, і в більшості випадків вартість розмитнення не перевищуватиме однієї тисячі євро", - запевняють в Офісі президента (ОП). Такі автомобілі тимчасово звільняються від оподаткування ввізним митом.

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"За пільговим механізмом може бути розмитнений один автомобіль однієї категорії одного власника", - зазначили в ОП. На пільгове митне оформлення відводиться 180 днів з моменту набуття чинності законів. Водночас учасники АТО/ООС зможуть скористатися пільговим розмитненням протягом 270 днів.

Зміни стосуються не всіх "євроблях"

Утім, у Зеленсього наголосили, що нововведення не поширюватимуться на "транспортні засоби, які не відповідають екологічним нормам "Євро-2" й вище, походять з держави-окупанта (держави-агресора) або ввезені з тимчасово окупованої території України".

Як пояснили в ОП, підписані Зеленським закони набирають чинності з наступного дня після опублікування та вводяться в дію через один місяць з дня набрання чинності.

15 квітня Верховна Рада на пів року продовжила пільгове розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією, ухваливши в цілому два відповідних законопроєкти. Саме ці нормативні акти й підписав Зеленський. Під дію цих законів потрапляють автомобілі, що класифікуються за товарними позиціями 8703, 8704, тобто загальною масою до 3,5 тонн, уточнює інформагенція "Інтерфакс-Україна".