 Розмитнення ″євроблях″: Зеленський каже про ″розумний компроміс″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.02.2021

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Розмитнення "євроблях": Зеленський каже про "розумний компроміс"

Законопроєкт про пільгове розмитнення автомобілів з європейською реєстрацією допоможе захистити власників недорогих авто та екологію, вважає Володимир Зеленський.

Запропонованим механізмом розмитнення зможуть скористатись пів мільйона автовласників

Запропонованим механізмом розмитнення зможуть скористатись пів мільйона автовласників

Президент України Володимир Зеленський вважає "розумним компромісом" ухвалені Верховною Радою у четвер, 18 лютого, в першому читанні зміни до Податкового та Митного кодексів щодо пільгового митного оформлення автомобілів з європейською реєстрацією.

"Цей законопроєкт є розумним компромісом, який, з одного боку, допоможе захистити власників уже ввезених недорогих автомобілів, а з іншого - захистить нашу екологію від шкідливих викидів, але головне - дасть змогу нарешті провести державну реєстрацію цих авто й забезпечити необхідну безпеку всіх учасників дорожнього руху", - зазначив Зеленський, йдеться у повідомленні на сайті президента України.

Прийняті парламентом за основу законопроєкти передбачають пільгову ставку розмитнення автомобілів, які в'їхали на територію України до кінця 2020 року, на рівні не вище 1 тисячі євро. На пільгове оформлення дається 180 днів з моменту набуття чинності законами.

"Формула розмитнення не залежить від вартості машини, до уваги береться її вік, об'єм та тип двигуна. Базова ставка коливатиметься від нуля до 150 євро. А для двох третин випадків вартість розмитнення не перевищуватиме 1 тисячу євро", - зазначив міністр інфраструктури Владислав Криклій. Сума акцизного податку має визначатися за ставкою, яка залежить від віку транспортного засобу, об'єму двигуна і типу пального.

Під дію законів підпадатимуть усі авто з європейською реєстрацією, що вироблені після 1995 року, відповідають екологічним стандартам не нижче "Євро-2". Може бути розмитнений один автомобіль однієї категорії на одну людину. При цьому пільгові правила не поширюватимуться на автомобілі походженням з країни-агресора або тимчасово окупованих територій.

За оцінкою ініціаторів законопроєкту, цим механізмом розмитнення зможуть скористатися понад 500 тисяч автовласників.

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