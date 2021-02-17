Розмитнення "євроблях": Зеленський каже про "розумний компроміс"

Президент України Володимир Зеленський вважає "розумним компромісом" ухвалені Верховною Радою у четвер, 18 лютого, в першому читанні зміни до Податкового та Митного кодексів щодо пільгового митного оформлення автомобілів з європейською реєстрацією.

"Цей законопроєкт є розумним компромісом, який, з одного боку, допоможе захистити власників уже ввезених недорогих автомобілів, а з іншого - захистить нашу екологію від шкідливих викидів, але головне - дасть змогу нарешті провести державну реєстрацію цих авто й забезпечити необхідну безпеку всіх учасників дорожнього руху", - зазначив Зеленський, йдеться у повідомленні на сайті президента України.

Прийняті парламентом за основу законопроєкти передбачають пільгову ставку розмитнення автомобілів, які в'їхали на територію України до кінця 2020 року, на рівні не вище 1 тисячі євро. На пільгове оформлення дається 180 днів з моменту набуття чинності законами.

"Формула розмитнення не залежить від вартості машини, до уваги береться її вік, об'єм та тип двигуна. Базова ставка коливатиметься від нуля до 150 євро. А для двох третин випадків вартість розмитнення не перевищуватиме 1 тисячу євро", - зазначив міністр інфраструктури Владислав Криклій. Сума акцизного податку має визначатися за ставкою, яка залежить від віку транспортного засобу, об'єму двигуна і типу пального.

Під дію законів підпадатимуть усі авто з європейською реєстрацією, що вироблені після 1995 року, відповідають екологічним стандартам не нижче "Євро-2". Може бути розмитнений один автомобіль однієї категорії на одну людину. При цьому пільгові правила не поширюватимуться на автомобілі походженням з країни-агресора або тимчасово окупованих територій.

За оцінкою ініціаторів законопроєкту, цим механізмом розмитнення зможуть скористатися понад 500 тисяч автовласників.