 Україна отримає від МВФ 700 мільйонів доларів кредиту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.11.2021

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Новини

Україна отримає від МВФ 700 мільйонів доларів кредиту

Міжнародний валютний фонд погодив виділення Україні майже 700 мільйонів доларів - другого траншу кредиту. Кошти спрямують на підтримку фінансової системи й боротьбу з наслідками COVID-19.

Логотип МВФ

Рада виконавчих директорів МВФ завершила перший перегляд програми stand by для України

Міжнародний валютний фонд (МВФ) за підсумками першого перегляду програми stand by (SBA) погодив виділення Україні другого траншу кредиту в розмірі 699 мільйонів доларів та вирішив продовжити дію програми до червня 2022 року. Відповідне рішення ухвалила рада виконавчих директорів МВФ у понеділок, 22 листопада, повідомляє пресслужба фонду.

Отримані від МВФ кошти будуть спрямовані на підтримку фінансової системи й боротьбу з наслідками COVID-19, повідомив президент України Володимир Зеленський. Своєю чергою українське міністерство фінансів повідомило, що ці гроші підуть на забезпечення макроекономічної стабільності та будуть використані для фінансування дефіциту бюджету.

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Зобов'язання України

Водночас, згідно з рішенням МВФ, українська влада взяла на себе зобов'язання повернути податково-бюджетну політику в режим, що відповідає середньостроковій стійкості боргу, захищаючи при цьому соціально вразливі верстви населення, зміцнюючи управління доходами.

Також Україна пообіцяла забезпечити незалежність центрального банку та зосередити грошово-кредитну політику на поверненні інфляції до цільового рівня. Київ має забезпечити фінансове здоров'я банків, зокрема через належне управління, щоб відновити надійне банківське кредитування приватного сектора.

Крім того Україна пообіцяла боротьбу з корупцією, судову реформу та зниження ролі держави та корпоративних інтересів в економіці з метою покращення ділового середовища, залучення інвестицій та підвищення потенціалу економіки.

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Що передбачає програма МВФ

18-місячна програма stand-by, затверджена в червні 2020 року, передбачає виділення для України близько п'яти мільярдів доларів. Перший транш фінансування у обсязі 2,1 мільярда доларів був наданий одразу.

Після виділення першого траншу було намічено чотири перегляди програми. Розміри другого і третього траншу - по 700 мільйонів доларів, третього - 560 мільйонів доларів, четвертого - 980 мільйонів доларів.

Однак обумовлений графік було порушено, а фінансування призупинено через невиконання Україною низки зобов'язань. У червні-липні Верховна Рада ухвалила кілька важливих законів, про які йшлося в меморандумі з МВФ. Крім Вищої ради правосуддя (ВРП) та Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС), йдеться також про закони про поліпшення корпоративного управління в банківській сфері (№4367), правки до закону "Про гарантування вкладів" (№4546), а також про ухвалені в першому читанні законопроєкти про приєднання "Ощадбанку" до Фонду гарантування вкладів фізосіб і про вдосконалення корпоративного управління.

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