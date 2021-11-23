Україна отримає від МВФ 700 мільйонів доларів кредиту

Міжнародний валютний фонд (МВФ) за підсумками першого перегляду програми stand by (SBA) погодив виділення Україні другого траншу кредиту в розмірі 699 мільйонів доларів та вирішив продовжити дію програми до червня 2022 року. Відповідне рішення ухвалила рада виконавчих директорів МВФ у понеділок, 22 листопада, повідомляє пресслужба фонду.

Отримані від МВФ кошти будуть спрямовані на підтримку фінансової системи й боротьбу з наслідками COVID-19, повідомив президент України Володимир Зеленський. Своєю чергою українське міністерство фінансів повідомило, що ці гроші підуть на забезпечення макроекономічної стабільності та будуть використані для фінансування дефіциту бюджету.

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Зобов'язання України

Водночас, згідно з рішенням МВФ, українська влада взяла на себе зобов'язання повернути податково-бюджетну політику в режим, що відповідає середньостроковій стійкості боргу, захищаючи при цьому соціально вразливі верстви населення, зміцнюючи управління доходами.

Також Україна пообіцяла забезпечити незалежність центрального банку та зосередити грошово-кредитну політику на поверненні інфляції до цільового рівня. Київ має забезпечити фінансове здоров'я банків, зокрема через належне управління, щоб відновити надійне банківське кредитування приватного сектора.

Крім того Україна пообіцяла боротьбу з корупцією, судову реформу та зниження ролі держави та корпоративних інтересів в економіці з метою покращення ділового середовища, залучення інвестицій та підвищення потенціалу економіки.

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Що передбачає програма МВФ

18-місячна програма stand-by, затверджена в червні 2020 року, передбачає виділення для України близько п'яти мільярдів доларів. Перший транш фінансування у обсязі 2,1 мільярда доларів був наданий одразу.

Після виділення першого траншу було намічено чотири перегляди програми. Розміри другого і третього траншу - по 700 мільйонів доларів, третього - 560 мільйонів доларів, четвертого - 980 мільйонів доларів.

Однак обумовлений графік було порушено, а фінансування призупинено через невиконання Україною низки зобов'язань. У червні-липні Верховна Рада ухвалила кілька важливих законів, про які йшлося в меморандумі з МВФ. Крім Вищої ради правосуддя (ВРП) та Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС), йдеться також про закони про поліпшення корпоративного управління в банківській сфері (№4367), правки до закону "Про гарантування вкладів" (№4546), а також про ухвалені в першому читанні законопроєкти про приєднання "Ощадбанку" до Фонду гарантування вкладів фізосіб і про вдосконалення корпоративного управління.