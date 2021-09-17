Держдеп США заявив про загрозу зриву судової реформи в Україні

Державний департамент США наголошує на загрозі зриву судової реформи в Україні. Про це йдеться в повідомленні на сайті Держдепу від четверга, 16 вересня.

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"У липні Україна ухвалила історичний закон, який дає можливість провести справжню реформу судової системи. Міжнародні партнери визначили висококваліфікованих експертів для підтримки відновлення головного судового органу України, Вищої ради правосуддя (ВРП), відповідно до цього закону. Проте 13 вересня Рада суддів України відмовилася делегувати українських суддів для участі в процесі, що загрожує зірвати обіцянки про реальну судову реформу в Україні", - заявив спікер Держдепу Нед Прайс.

Він наголосив, що судова реформа має вирішальне значення для зміцнення верховенства права та залучення іноземних інвестицій в Україну.

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Місія МВФ зосередиться на реформах в судовій системі

Представник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Джеррі Райс 16 вересня на брифінгу у Вашингтоні зазначив, що місія МВФ під час роботи в Україні зосередиться, зокрема, на питаннях реформ у судовій системі країни.

"Ми зосередимося на питаннях, пов'язаних зі зміненням управління та автономності роботи Національного банку, реформи у судовій сфері, відновленням та посиленням антикорупційної структури, а також забезпеченням стійкого фіскального стану", - сказав Райс.

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Нагадаємо, місія МВФ почне роботу в Україні у віртуальному форматі у другій половині верЧитайте також: есня. За словами Райса, фонд і надалі працюватиме з українською владою щодо виконання домовленостей, визначених поточною програмою stand-by, яка завершується в кінці року.

Водночас Райс не назвав строки виділення наступного траншу для України та не повідомив про можливе продовження програми. Між тим український прем'єр Денис Шмигаль повідомляв, що транш у розмірі 750 мільйонів доларів США очікується у грудні. При цьому Шмигаль назвав три ключові пункти для продовження співпраці з МВФ: судова реформа (закон про Вищу раду правосуддя - Ред.), закон про посилення кримінальної відповідальності за несумлінне декларування і законопроєкт про Національне антикорупційне бюро.

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