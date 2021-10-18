Україна наблизилася до нового траншу від МВФ у 700 мільйонів доларів

Україна та місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) на рівні персоналу домовились щодо заходів на підтримку реформ, передбачених угодою про фінансування за програмою stand by, повідомляє пресслужба представництва МВФ в Україні в понеділок, 18 жовтня.

Ці домовленості дозволять винести на розгляд Ради виконавчих директорів фонду результати першого перегляду програми stand by та прохання щодо подовження її термінів до кінця червня 2022 року. Якщо перший перегляд буде завершено, Україна зможе отримати транш у розмірі близько 700 мільйонів доларів у вигляді спеціальних прав запозичення (SDR, СПЗ).

"Фахівці МВФ та влада України досягли угоди на рівні місії щодо оновленого переліку заходів економічної, фінансової та структурної політики. Ці заходи допоможуть як відповісти на кризові виклики, що їх спричинила пандемія в економіці та галузі охорони здоров’я, так і забезпечити макроекономічну та фінансову стабільність, зменшити уразливість та посунути основні перешкоди на шляху приватних інвестицій", - зазначила очільниця місії МВФ Іванна Владкова-Голлар.

Від Києва чекають виконання домовленостей

Якщо Україна цілеспрямовано та без затримок виконуватиме досягнуті домовленості, Рада виконавчих директорів МВФ зможе розглянути результати першого перегляду програми вже орієнтовно у листопаді, повідомила Владкова-Голлар. Зокрема, від України очікують "посилення управління доходами і зниження фіскальних ризиків, пов'язаних із квазіфіскальними операціями, зокрема в енергетичному секторі". Інші очікування від Києва стосуються незалежності Національного банку України, грошової політики, боротьби з корупцією, судової реформи, зниження ролі держави і "зацікавлених груп" в економіці, посилення корпоративного управління та залучення інвестицій до української економіки.

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що Виконавча рада МВФ затвердить результати перегляду програми саме у вказаний час. Це дозволить Україні не лише отримати транш, а й підтвердити тісну співпрацю з МВФ, написав він у Twitter.

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Що передбачає програма МВФ

18-місячна програма stand-by, затверджена в червні 2020 року, передбачає виділення для України близько п'яти мільярдів доларів. Перший транш фінансування у обсязі 2,1 мільярдів доларів був наданий одразу.

Після виділення першого траншу було намічено чотири перегляди програми. Розміри другого і третього траншу - по 700 мільйонів доларів, третього - 560 мільйонів доларів, четвертого - 980 мільйонів доларів.

Однак обумовлений графік було порушено, а фінансування - призупинено через невиконання Україною низки зобов'язань. У червні-липні Верховна Рада ухвалила кілька важливих законів, про які йшлося в меморандумі з МВФ. Крім Вищої ради правосуддя (ВРП) та Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС), йдеться також про закони про поліпшення корпоративного управління в банківській сфері (№4367), правки до закону "Про гарантування вкладів" (№4546), а також про ухвалені в першому читанні законопроєкти про приєднання "Ощадбанку" до Фонду гарантування вкладів фізосіб і про вдосконалення корпоративного управління.

Якщо зараз Україна зможе отримати ці транші, вони підтримуватимуть платіжний баланс країни та бюджет в період, коли вона долає наслідки пандемії COVID-19.