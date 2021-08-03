 МВФ виділив країнам-членам $650 млрд: Україна отримала $2,7 млрд | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 23.08.2021

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Економіка

МВФ виділив країнам-членам $650 млрд: Україна отримала $2,7 млрд

Міжнародний валютний фонд виділив на підтримку світової економіки рекордні 650 мільярдів доларів. Україна вже отримала свою частину цих коштів - 2,7 мільярда доларів.

логотип МВФ

МВФ виділив рекордну суму для підтримки світової економіки

Міжнародний валютний фонд у понеділок, 23 серпня, виділив зі своїх резервів на підтримку світової економіки 650 мільярдів доларів у вигляді спеціальних прав запозичення (SDR, СПЗ). "Виділення є значним стимулювання для світу і, якщо його розумно використати, є унікальною можливістю подолати цю безпрецедентну кризу (коронавірусу, - Ред.)", - цитує заяву очільниці МВФ Крісталіни Георгієвої агенція Reuters.

За її словами, цей найбільший за весь час розподіл грошових резервів МВФ забезпечить додаткову ліквідність глобальної економічної системи, поповнивши валютні резерви країн і зменшивши їхню залежність від дорожчих внутрішніх або зовнішніх боргів.

Кошти SDR надали країнам-членам МВФ пропорційно до їхніх квот у фонді. Близько 275 мільярдів доларів від загальної суми отримають країни, що розвиваються, з яких країни з низькими доходами отримають майже 21 мільярд доларів.

Перенаправлення коштів біднішим країнам

Країни можуть використовувати свою частку SDR для підтримки економіки та активізації боротьби з кризою через пандемію коронавірусу, але не для затягування необхідних економічних реформ чи реструктуризації боргу, йдеться в окремому повідомленні МВФ.

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"Щоб збільшити вигоди від цього розподілу, МВФ заохочує добровільне спрямування деяких SDR із країн із сильними зовнішніми позиціями до країн, які їх найбільше потребують. За останні 16 місяців деякі члени вже пообіцяли надати позики на 24 мільярди доларів, зокрема 15 мільярдів доларів із наявних SDR, у Фонд скорочення бідності та зростання МВФ, який надає пільгові позики країнам із низькими доходами. Це лише початок, і МВФ продовжить роботу з нашими членами, щоб розвинути ці зусилля", - зазначено в заяві Фонду.

2,7 мільярда доларів для України

Між тим Україна вже отримала 1,9 мільярда СПЗ у рамках розподілу спеціальних прав запозичень, що відповідає сумі у 2,7 мільярда доларів США. "Сьогодні 1,9 млрд СПЗ надійшли на рахунок України в МВФ! Чудовий подарунок до Дня Незалежності! Слава Україні!", - написала перша заступниця глави Нацбанку України Катерина Рожкова на своїй сторінці в Facebook у понеділок увечері. 

Раніше в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що остаточне рішення про розподіл цих коштів між урядом і Нацбанком буде схвалено після їх отримання.

Спеціальні права запозичення (SDR) - це форма міжнародних грошей, створена Міжнародним валютним фондом і визначена як середньозважена величина різних конвертованих валют.

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