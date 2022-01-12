 Уряд України повернувся до держрегулювання цін на гречку з маслом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.01.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Уряд України повернувся до держрегулювання цін на гречку з маслом

Кабмін на час карантину запровадив державне регулювання цін на соціально значущі продукти харчування. Торговельна надбавка на них не зможе перевищувати 10 відсотків від оптово-відпускної ціни.

Гречка

Держава відмовилась від регулювання цін на соціальні продукти в липні 2017 року

Кабінет міністрів України на засіданні в середу, 12 січня, запровадив тимчасове державне регулювання цін на соціально значущі продукти харчування. Необхідність такого рішення уряд обґрунтовує ростом цін на харчі з початку 2021 року.

Так, за даними Державної служби статистики, середня ціна на олію з початку року зросла на 48 відсотків (більше 20 гривень), курятину - майже на 27 відсотків (15 гривень), гречку - майже на 24 відсотка (близько дев'яти гривень), цукор - майже на 35 відсотків (більше семи гривень), макарони - 18,4 відсотка (3,7 гривні), масло - більше 12 відсотків (5,5 гривень), яйця - 11,5 відсотка (більше трьох гривень), пшеничне борошно - 15,4 відсотка (майже дві гривні), молоко - більше 9 відсотків (майже 2,5 гривні). 

Відтак уряд постановив, що на період дії карантину граничний рівень торговельної надбавки на ці продукти не буде перевищувати 10 відсотків від оптово-відпускної ціни. Напередодні, в грудні 2021 року, аналогічне обмеження запровадили на ціну житньо-пшеничного хліба і батона. Контроль над цінами уряд обіцяє проводити щодня.

За підсумком 2021 року, ціни на товари та послуги в Україні зросли на 10 відсотків, що стало максимальним рівнем споживчої інфляції за останні чотири роки та вдвічі вищим показником, ніж у 2020 році. Основною причиною цього Національний банк України назвав подорожчання вартості енергоносіїв. Водночас завадила також і військова напруга на кордонах з Росією, яка мала негативний вплив на очікування бізнесу та інвесторів.

Газові аукціони для виробників соцпродуктів

Крім того, на засіданні в середу Кабмін затвердив порядок проведення спеціальних торгів природним газом для виробників соціально значущої продукції. Ухвалена урядом постанова зобов’язує газодобувні компанії на період карантину реалізувати на біржі 20 відсотків газу, видобутого в Україні. Стартова ціна повинна відповідати вартості природного газу власного видобутку, а надбавка для постачання й збуту не може перевищувати 24 відсотків.

На спеціальні аукціони будуть допускатися компанії-виробники соціальних продуктів та трейдери, які мають укладені договори з ними. Напередодні міністерство аграрної політики затвердило перелік компаній, які зможуть отримувати газ з обмеженою націнкою до 30 квітня 2022 року. До нього потрапили 6 803 виробника - як індивідуальні фермерські господарства так і агрохолдинги.

Державне регулювання цін соціальну групу продуктів харчування в Україні було скасоване рішенням уряду з липня 2017 року.

Дивитись відео 07:38

Рекордні ціни на сало, цукор і олію: що відбувається? (02.12.2021)

DW.COM

На кого вплине відмова уряду в Україні від регулювання цін

Уряд України планує відмовитися від регулювання цін на соціально значимі продукти, націнка на які не могла перевищувати 15 відсотків. Від цього можуть постраждати соціально незахищені громадяни, але бізнесу буде легше.  

Реклама

Докладно

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк розповів, коли повернеться в Росію

Роман Цимбалюк, який працював кореспондентом УНІАН у РФ, в інтерв'ю DW про погрози, друзів-росіян і плани на майбутнє.  

Frankreich Lille | Bäckerei | Baguette und Brot

Чому дорожчає український хліб? (відео)

Пекарі нарікають на зростання ціни на газ, борошно, а також на надмірний експорт української пшениці. То яка ціна хліба?  