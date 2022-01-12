Уряд України повернувся до держрегулювання цін на гречку з маслом

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Кабмін на час карантину запровадив державне регулювання цін на соціально значущі продукти харчування. Торговельна надбавка на них не зможе перевищувати 10 відсотків від оптово-відпускної ціни.
Кабінет міністрів України на засіданні в середу, 12 січня, запровадив тимчасове державне регулювання цін на соціально значущі продукти харчування. Необхідність такого рішення уряд обґрунтовує ростом цін на харчі з початку 2021 року.
Так, за даними Державної служби статистики, середня ціна на олію з початку року зросла на 48 відсотків (більше 20 гривень), курятину - майже на 27 відсотків (15 гривень), гречку - майже на 24 відсотка (близько дев'яти гривень), цукор - майже на 35 відсотків (більше семи гривень), макарони - 18,4 відсотка (3,7 гривні), масло - більше 12 відсотків (5,5 гривень), яйця - 11,5 відсотка (більше трьох гривень), пшеничне борошно - 15,4 відсотка (майже дві гривні), молоко - більше 9 відсотків (майже 2,5 гривні).
Відтак уряд постановив, що на період дії карантину граничний рівень торговельної надбавки на ці продукти не буде перевищувати 10 відсотків від оптово-відпускної ціни. Напередодні, в грудні 2021 року, аналогічне обмеження запровадили на ціну житньо-пшеничного хліба і батона. Контроль над цінами уряд обіцяє проводити щодня.
За підсумком 2021 року, ціни на товари та послуги в Україні зросли на 10 відсотків, що стало максимальним рівнем споживчої інфляції за останні чотири роки та вдвічі вищим показником, ніж у 2020 році. Основною причиною цього Національний банк України назвав подорожчання вартості енергоносіїв. Водночас завадила також і військова напруга на кордонах з Росією, яка мала негативний вплив на очікування бізнесу та інвесторів.
Крім того, на засіданні в середу Кабмін затвердив порядок проведення спеціальних торгів природним газом для виробників соціально значущої продукції. Ухвалена урядом постанова зобов’язує газодобувні компанії на період карантину реалізувати на біржі 20 відсотків газу, видобутого в Україні. Стартова ціна повинна відповідати вартості природного газу власного видобутку, а надбавка для постачання й збуту не може перевищувати 24 відсотків.
На спеціальні аукціони будуть допускатися компанії-виробники соціальних продуктів та трейдери, які мають укладені договори з ними. Напередодні міністерство аграрної політики затвердило перелік компаній, які зможуть отримувати газ з обмеженою націнкою до 30 квітня 2022 року. До нього потрапили 6 803 виробника - як індивідуальні фермерські господарства так і агрохолдинги.
Державне регулювання цін соціальну групу продуктів харчування в Україні було скасоване рішенням уряду з липня 2017 року.