Російська загроза: Байден закликав дати шанс дипломатії

США, держави-члени НАТО та Україна не становлять загрози для Росії. Про це у вівторок, 15 лютого, заявив американський президент Джо Байден, виступаючи зі зверненням до нації.

"Ані у США, ані в НАТО немає ракет в Україні. У нас немає планів розмістити їх там. Ми не націлені на народ РФ. Ми не прагнемо дестабілізувати Росію. Громадянам Росії: ви не є нашим ворогом", - наголосив Байден під час виступу в Білому домі.

Звертаючись до росіян, американський лідер заявив, що він не вірить у те, що вони хочуть "кривавої руйнівної війни проти України, країни та народу, з яким їх пов'язують такі глибокі сімейні та культурні зв'язки".

Він нагадав про Другу світову війну, зазначивши, що американці й росіяни "боролися і жертвували собою пліч-о-пліч у найстрашнішій війні в історії".

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"Стратегічні втрати для Росії будуть величезними"

"Друга світова війна була війною за потребою, але якщо Росія нападе на Україну, це буде війна вибору - війна без причини або приводу", - сказав він, додавши, що не намагається "провокувати", а хоче "говорити правду".

"Якщо Росія все ж таки вторгнеться в Україну найближчими днями і тижнями, людські втрати для України будуть величезними і стратегічні втрати для Росії також будуть величезними", - попередив президент США. Він також наголосив, що ймовірний напад на Україну засудить переважна більшість міжнародної спільноти.

США не підтверджують відведення військ

Байден підкреслив, що США поки що не змогли підтвердити початок відведення Росією частини військ від кордонів з Україною. "Ми ще не переконалися, що російські військові підрозділи повертаються на свої бази. Насправді наші аналітики вказують, що вони залишаються в дуже загрозливому становищі", - сказав Байден.

Президент уточнив, що Росія наростила чисельність своїх військ поблизу українського кордону та в Білорусі до понад 150 тисячі військовослужбовців і що "вторгнення залишається цілком можливим".

"Маємо дати шанси дипломатії"

"Світ не забуде, що Росія обрала непотрібну смерть та руйнування. Вторгнення в Україну виявиться раною, якої вона завдасть собі сама", - застеріг американський лідер.

Байден також висловив сподівання, що кризу вдасться врегулювати дипломатичними методами - з огляду на те, що Росія офіційно запропонувала продовжити переговори. "Ми маємо дати дипломатії всі шанси на успіх, і я вірю, що є реальні способи вирішити проблеми безпеки", - наголосив він.

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США пропонують нові заходи контролю за озброєннями

Американський президент заявив, що США "пропонують нові заходи контролю над озброєннями, нові заходи прозорості" та "нові заходи стратегічної стабільності", додавши, що "ці заходи стосуються всіх сторін - як НАТО, так і Росії".

За словами Байдена, Вашингтон готовий зробити "практичні, орієнтовані на результат кроки, які можуть просунути вперед спільну безпеку". "Але ми не будемо жертвувати основними принципами. Нації мають право на суверенітет та територіальну цілісність. Вони мають свободу визначати свій власний курс і вибирати, з ким вони співпрацюватимуть. Проте при цьому залишається багато місця для дипломатії та деескалації. На нашу думку, це - найкращий шлях уперед для всіх сторін", - упевнений глава Білого дому.

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Вашингтон готовий реагувати

Хоча США "не прагнуть прямої конфронтації з Росією", вони "відповідатимуть силою", якщо під удар попадуть американці в Україні, застеріг американський лідер.

"Якщо Росія нападе на Сполучені Штати або їхніх союзників асиметричними засобами - такими як руйнівні кібератаки проти наших компаній або критичної інфраструктури, ми готові відповісти", - сказав Байден.

Вашингтон готовий відреагувати на підвищення цін на енергоносії, додав він.

Напередодні федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) провів переговори в Москві із президентом Росії Володимиром Путіним. На думку німецького лідера, "хорошою новиною" є те, що є достатньо пунктів, за якими розмову можна продовжувати.

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