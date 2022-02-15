Хакери атакували сайти міноборони, ЗСУ, "Приватбанку" й "Ощадбанку"

Сайти українських державних фінансових установ "Приватбанк" та "Ощадбанк", а також міністерства оборони та Збройних сил України увечері, 15 лютого, атакують хакери.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при міністерстві культури та інформаційної політики у Facebook.

Атака на додатки держбанків

"Приватбанк перебуває під массованою DDoS-атакою", - йдеться у повідомленні. Користувачі мобільного додатку "Приват24" скаржаться на проблеми з його роботою: дехто зовсім не може зайти, в інших не відображаються баланс і останні транзакції.

Водночас у банку запевняють, що жодної загрози для коштів вкладників немає. "Кібератака стосується лише додатку "Приват24". Решта фінансових операцій виконуються у нормальному режимі", - зазначається у повідомленні.

DDoS -атак зазнає також "Ощадбанк". Фінансова установа повідомляє у Facebook, що в роботі її додатку спостерігаються збої, а інтернет-банкінг не працює. При цьому наголошується, що всі системи банку захищені та працюють в штатному режимі.

Читайте також: Хакери перевіряють Україну на міцність. Хто стоїть за кібератаками?

Атака на сайти міноборони та ЗСУ

Також атаки зазнали сайти міноборони та ЗСУ. "Не виключено, що агресор вдався до тактики дрібних капостей, адже за великим рахунком його агресивні плани не спрацьовують", - припускають у Центрі стратегічних комунікацій та інформбезпеки.

В міноборони проводять технічні роботи з відновлення нормального функціонування веб-порталів.

Нагадаємо, що в січні цього року хакери атакували понад 70 українських державних сайтів, зокрема Кабінету міністрів, низки міністерств, Державної служби з надзвичайних ситуацій, а також сайт для користування державними послугами "Дія".

Попередньо Рада національної безпеки і оборони України закидала кібератаку групі хакерів, яка може бути пов'язана з білоруськими спецслужбами. Згодом у міністерстві цифрової трансформації України повідомили про докази причетності Росії до кібератак.