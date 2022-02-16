Росія заявляє про виведення військ та техніки після навчань у Криму

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Міноборони Росії заявило про завершення маневрів у Криму і про повернення підрозділів Південного військового округу до місць постійної дислокації.
У Росії заявляють, що техніку з навчань у Криму вже переправили через Керченський міст (архівне фото)
Російське міністерство оборони зранку середи, 16 лютого, повідомило про повернення військових підрозділів з військових навчань у Криму.
"Підрозділи Південного військового округу, які завершили участь у тактичних навчаннях на полігонах Кримського півострова, здійснюють марші до пунктів постійної дислокації залізничним транспортом", - говориться в повідомленні.
У міноборони РФ заявили, що військові навантажили бронетехніку на гусеничному ходу - танки, бойові машини піхоти та самохідні артилерійські установки - на залізничні платформи.
"Бойову техніку та військовослужбовців доставлять до пунктів постійної дислокації військових частин військовими ешелонами, повідомили у російському міністерстві. Також у РФ запевняють, що ешелон уже перетнув міст через Керченську протоку.
У відомстві також повторили, що підрозділи Південного та Західного військових округів вже здійснюють завантаження на залізничний та автомобільний транспорт і розпочали рух у свої військові гарнізони після бойових навчань. "Окремі підрозділи здійснять марші своїм ходом у складі військових колон", - йдеться у повідомленні.
Про відведення частини військ із навчань міноборони РФ повідомило 15 лютого. Україна, НАТО і США натомість заявили, що поки не підтверджують цього, а розміщена техніка на кодонах досі становить загрозу.
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