 Росія заявляє про виведення військ та техніки після навчань у Криму | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.02.2022

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Новини

Росія заявляє про виведення військ та техніки після навчань у Криму

Міноборони Росії заявило про завершення маневрів у Криму і про повернення підрозділів Південного військового округу до місць постійної дислокації.

Кримський міст (архівне фото)

У Росії заявляють, що техніку з навчань у Криму вже переправили через Керченський міст (архівне фото)

Російське міністерство оборони зранку середи, 16 лютого, повідомило про повернення військових підрозділів з військових навчань у Криму.

"Підрозділи Південного військового округу, які завершили участь у тактичних навчаннях на полігонах Кримського півострова, здійснюють марші до пунктів постійної дислокації залізничним транспортом", - говориться в повідомленні.

У міноборони РФ заявили, що військові навантажили бронетехніку на гусеничному ходу - танки, бойові машини піхоти та самохідні артилерійські установки - на залізничні платформи.

"Бойову техніку та військовослужбовців доставлять до пунктів постійної дислокації військових частин військовими ешелонами, повідомили у російському міністерстві. Також у РФ запевняють, що ешелон уже перетнув міст через Керченську протоку.

Заяви про відведення військ поки не підтвердилися

У відомстві також повторили, що підрозділи Південного та Західного військових округів вже здійснюють завантаження на залізничний та автомобільний транспорт і розпочали рух у свої військові гарнізони після бойових навчань. "Окремі підрозділи здійснять марші своїм ходом у складі військових колон", - йдеться у повідомленні.

Про відведення частини військ із навчань міноборони РФ повідомило 15 лютого. Україна, НАТО і США натомість заявили, що поки не підтверджують цього, а розміщена техніка на кодонах досі становить загрозу.

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