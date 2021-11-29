Інфляція у Німеччині сягнула 29-річного максимуму

Інфляція у Німеччині вперше за майже 30 років перевищила п'ятивідсоткову позначку. В листопаді 2021 року споживчі ціни виросли на 5,2 відсотка у порівнянні з аналогічним місяцем минулого року. Про це свідчать попередні дані Федерального статистичного відомства, опубліковані у понеділок, 29 листопада.

Це найвищий показник за останні 29 років - з червня 1992-го. Ще у жовтні 2021 року зростання споживчих цін становило 4,5 відсотка у річному вираженні, у вересні - 4,1 відсотка.

Пришвидшення інфляції багато в чому зумовлене триваючим підвищенням цін на енергоносії - на 22,1 відсотка у порівнянні з листопадом 2020 року.

Продовольчі товари здорожчали на 4,5 відсотка у річному вираженні, ціни на послуги зросли на 2,8 відсотка. Між тим, у порівнянні з жовтнем 2021 року споживчі ціни у Німеччині, за попередніми оцінками, знизились на 0,2 відсотка, ідеться у повідомленні статвідомства.

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Причини зростання цін у ФРН

Упродовж кількох місяців інфляцію підживлюють ціни на енергоносії, які зростають мірою того, як світова економіка відновлюється після кризи через пандемію COVID-19.

На розвиток інфляції також впливає скасування тимчасового зниження ставки податку на додану вартість (ПДВ). З січня 2021 року знову діють звичайні ставки, тому товари і послуги, як правило, дорожчають.

Окрім того, зростання споживчих цін зумовлене браком сировини і проблемами з постачанням, а також введеним на початку 2021 року збором за викиди вуглекислого газу (CO2), який утворюється при спалюванні дизельного палива, бензину, мазуту і природного газу.

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Економісти очікують уповільнення інфляції на початку наступного року. Цьому багато в чому має посприяти відсутність впливу тимчасового зниження ставки ПДВ. Рада економічних експертів при уряді ФРН прогнозує, що рівень інфляції знизиться до 2,6 відсотка в 2022 році.