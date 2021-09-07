Головні страхи німців: борги, інфляція та приплив іноземців

Накопичені внаслідок коронавірусної кризи державні борги та наслідки цієї заборгованості для власного гаманця є зараз головним страхом німців. Про це свідчать оприлюднені в четвер, 9 вересня, результати щорічного соціологічного дослідження "Страхи німців", проведеного на замовлення страхової компанії R+V Versicherung.

Згідно з даними дослідження, найбільшим страхом 53 відсотків з 2400 опитаних назвали підвищення податків та скорочення різних видів держпідтримки через наслідки пандемії коронавірусу. На другому місці - інфляція, зростанням якої занепокоєні 50 відсотків опитаних. Стільки ж респондентів побоюються додаткового фінансового навантаження через зростання боргів Євросоюзу.

За даними федерального статистичного відомства, лише в 2020 році державний борг ФРН зріс на 14,4 відсотка або 273,8 мільярда євро. Рівень інфляції в серпні становив 3,8 відсотка, що стало рекордним показником за багато років, зазначає інформагенція dpa.

Учасникам опитування пропонують за шкалою від 1 до 7 оцінити рівень свого побоювання щодо різних тем. На основі цих оцінок дослідники і визначають головні страхи населення. Серед таких, окрім названих вище, цього року також: надмірне навантаження на державу через потік біженців (45 відсотків), наявність шкідливих речовин у продуктах (43 відсотки), необхідність догляду у старості (теж 43 відсотки) та "напруженість через приплив іноземців" (42 відсотки). 41 відсоток респондентів висловлював побоювання щодо змін клімату, утім, зазначають дослідники, опитування проводили ще до нищівних повеней у Німеччині.

Порівняно з минулим роком суттєво скоротилося число занепокоєних перспективами економічного розвитку країни чи зростанням числа безробтних.