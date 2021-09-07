 Головні страхи німців: борги, інфляція та приплив іноземців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.09.2021

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Головні страхи німців: борги, інфляція та приплив іноземців

На першому місці серед страхів німців - накопичення державних боргів через пандемію COVID-19, на другому - зростання рівня інфляції.

Німці бояться впливу коронавірусної кризи на власні гаманці

Німці бояться впливу коронавірусної кризи на власні гаманці

Накопичені внаслідок коронавірусної кризи державні борги та наслідки цієї заборгованості для власного гаманця є зараз головним страхом німців. Про це свідчать оприлюднені в четвер, 9 вересня, результати щорічного соціологічного дослідження "Страхи німців", проведеного на замовлення страхової компанії R+V Versicherung.

Згідно з даними дослідження, найбільшим страхом 53 відсотків з 2400 опитаних назвали підвищення податків та скорочення різних видів держпідтримки через наслідки пандемії коронавірусу. На другому місці - інфляція, зростанням якої занепокоєні 50 відсотків опитаних. Стільки ж респондентів побоюються додаткового фінансового навантаження через зростання боргів Євросоюзу.

За даними федерального статистичного відомства, лише в 2020 році державний борг ФРН зріс на 14,4 відсотка або 273,8 мільярда євро. Рівень інфляції в серпні становив 3,8 відсотка, що стало рекордним показником за багато років, зазначає інформагенція dpa.

Учасникам опитування пропонують за шкалою від 1 до 7 оцінити рівень свого побоювання щодо різних тем. На основі цих оцінок дослідники і визначають головні страхи населення. Серед таких, окрім названих вище, цього року також: надмірне навантаження на державу через потік біженців (45 відсотків), наявність шкідливих речовин у продуктах (43 відсотки), необхідність догляду у старості (теж 43 відсотки) та "напруженість через приплив іноземців" (42 відсотки). 41 відсоток респондентів висловлював побоювання щодо змін клімату, утім, зазначають дослідники, опитування проводили ще до нищівних повеней у Німеччині.

Порівняно з минулим роком суттєво скоротилося число занепокоєних перспективами економічного розвитку країни чи зростанням числа безробтних.

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