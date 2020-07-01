 Коронавірус в Німеччині: Бундестаг схвалив додатковий бюджет | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.07.2020

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Коронавірус в Німеччині: Бундестаг схвалив додатковий бюджет

Бундестаг ухвалив другий за цей рік додатковий бюджет. Гроші підуть на підтримку економіки на тлі пандемії COVID-19, а також підтримку культурних та соціальних закладів.

Засідання Бундестагу, на якому було ухвалене зниження податку на додану вартість у другому півріччі 2020 року

Засідання Бундестагу, на якому було ухвалене зниження податку на додану вартість у другому півріччі 2020 року

Німецький Бундестаг вже вдруге за рік вніс зміни до державного бюджету ФРН, які дозволять уряду збільшити заборгованість у 2020 році на 61,8 мільярда євро. Відповідне рішення парламентарі ухвалили у четвер, 2 липня.

Таким чином загальна сума нової заборгованості у 2020 році збільшиться до рекордних 217,8 мільярда євро.

Завдяки цьому рішенню парламенту, обсяг видатків, закладених у бюджет на 2020 рік, становить близько 509 мільярдів євро. Гроші підуть передусім на фінансування раніше ухваленого кон'юнктурного пакета у 130 мільярдів євро, метою якого є підтримка німецької економіки, що постраждала внаслідок пандемії COVID-19. Експерти вже говорять про те, що на Німеччину очікує найгірша з часів Другої світової війни рецесія.

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Уряд ФРН обіцяє збільшити соціальні видатки

Серед заходів, передбачених цим пакетом, - скорочення у другому півріччі цього року податку на додану вартість. Також на родини очікує фінансова допомога розміром у 300 євро на одну дитину. Підприємствам також компенсуватимуть можливі збитки, пов'язані із протиепідемічними заходами та уповільненням економіки.

"Ми не будемо економити у часи кризи", - заявив міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz). Соціальні видатки, за його словами, не лише не скорочуватимуться, але навіть будуть збільшені через запровадження мінімальної пенсії.

Міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц під час виступу у Бундестазі

Міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц під час виступу у Бундестазі

Опозиція критикує заборгованість

Зміни до бюджету були ухвалені у другому та третьому читаннях правлячими фракціями ХДС/ХСС та СДПН. Напередодні рішення було схвалене бюджетним комітетом Бундестагу. Однак християнські демократи вже заявили, що така велика заборгованість виправдана лише у часи коронавірусу. У наступні роки уряд має повернутися до політики економії, заявив речник ХДС/ХСС з бюджетних питань Екгардт Реберґ (Eckhardt Rehberg).

Втім, опозицію бажання урядової коаліції збільшити державну заборгованість для подолання наслідків пандемії не задовольнило. Так, у правопопулістській партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) заявивли, що за умови, коли 43 відсотки видатків бюджету фінансуватимуться за допомогою кредитів, країні доведеться роками виплачувати накопичені таким чином борги. У АдН також звинуватили уряд в тому, що саме запроваджені ним обмеження спровокували економічну кризу.

У Вільній демократичній партії (ВДП) Шольцу та уряду закинули бажання накопичити більше боргів, замість того, аби витрачати наявні у держави фінансові ресурси.

Дивитись відео 25:36

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