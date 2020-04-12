 Німецькі депутати готові відмовитися від підвищення зарплат через COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.04.2020

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Новини

Німецькі депутати готові відмовитися від підвищення зарплат через COVID-19

Зарплата депутатів німецького Бундестагу в липні може збільшитися до 10 345 євро на місяць. Однак через епідемію коронавірусу вони хочуть відмовитися від підвищення платні.

Депутати Бундестагу пад час пандемії

Депутати Бундестагу пад час пандемії

Через епідемію коронавірусу депутати німецького Бундестагу виступають за відмову від підвищення виділених їм сум на представницькі витрати. "Я впевнений, що ми знайдемо спільне рішення на майбутньому тижні", - заявив виданням Funke Mediengruppe в неділю, 12 квітня, голова фракції Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) у Бундестазі Рольф Мюценіх (Rolf Mützenich).

Підтримують цю ідею і у фракції Лівої партії. Її глава Дітмар Барч (Dietmar Bartsch) назвав такий крок символічним і зрозумілим у світлі нинішньої ситуації. А голова парламентської фракції християнсько-демократичного блоку ХДС/ХСС Ральф Брінкгаус (Ralph Brinkhaus) зазначив, що політики "не можуть жити, як раніше, коли багато людей втрачають роботу або переходять на неповний робочий день".

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Раніше ідею про відмову від підвищення зарплат обговорили у фракціях. "Важливо, щоб у кризовій ситуації депутати показали, що ми є взірцем для наслідування і разом можемо обійтися без компенсації фіксованої інфляції", - наголосив депутат фракції лібералів з Вільної демократичної партії (ВДП) Крістіан Юнґ (Christian Jung), цитує агенція AFP.

Зараз депутати Бундестагу заробляють 10 083 євро на місяць. Ця сума змінюється раз на рік 1 липня відповідно до індексу номінальної заробітної плати, що визначається Федеральним статистичним відомством. У 2019 номінальна зарплата в країні зросла на 2,6 відсотка. Таким чином, внаслідок чергового підвищення парламентарі мали б отримувати 10 345 євро.

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