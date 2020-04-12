Німецькі депутати готові відмовитися від підвищення зарплат через COVID-19

Через епідемію коронавірусу депутати німецького Бундестагу виступають за відмову від підвищення виділених їм сум на представницькі витрати. "Я впевнений, що ми знайдемо спільне рішення на майбутньому тижні", - заявив виданням Funke Mediengruppe в неділю, 12 квітня, голова фракції Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) у Бундестазі Рольф Мюценіх (Rolf Mützenich).

Підтримують цю ідею і у фракції Лівої партії. Її глава Дітмар Барч (Dietmar Bartsch) назвав такий крок символічним і зрозумілим у світлі нинішньої ситуації. А голова парламентської фракції християнсько-демократичного блоку ХДС/ХСС Ральф Брінкгаус (Ralph Brinkhaus) зазначив, що політики "не можуть жити, як раніше, коли багато людей втрачають роботу або переходять на неповний робочий день".

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Раніше ідею про відмову від підвищення зарплат обговорили у фракціях. "Важливо, щоб у кризовій ситуації депутати показали, що ми є взірцем для наслідування і разом можемо обійтися без компенсації фіксованої інфляції", - наголосив депутат фракції лібералів з Вільної демократичної партії (ВДП) Крістіан Юнґ (Christian Jung), цитує агенція AFP.

Зараз депутати Бундестагу заробляють 10 083 євро на місяць. Ця сума змінюється раз на рік 1 липня відповідно до індексу номінальної заробітної плати, що визначається Федеральним статистичним відомством. У 2019 номінальна зарплата в країні зросла на 2,6 відсотка. Таким чином, внаслідок чергового підвищення парламентарі мали б отримувати 10 345 євро.