У Німеччині від коронавірусу одужала понад половина інфікованих

У Німеччині від спричиненої новим коронавірусом хвороби COVID-19 одужала понад половина тих, чию інфекцію було підтверджено лабораторними тестами. За даними Інституту імені Роберта Коха (RKI), станом на понеділок, 13 квітня, у країні SARS-CoV-2 заразились 123 016 осіб - на 2537 більше, ніж днем раніше. При цьому одужали 64 300 осіб. За останню добу від хвороби померло 126 людей, таким чином загальне число летальних жертв зросло до майже 2800 осіб.

У середу, 15 квітня, канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) має провесту телефонну конференцію з главами урядів федеральних земель, щоб обговорити подальші дії держави для боротьби з епідемією. Однією з тем буде можливість пом'якшення запроваджених карантинних обмежень, які, залежно від землі, сягають від заборони тісних фізичних контактів до обмежень на пересування вулицею. Усі школи, дитсадки, університети, музеї, інші культурні та спортивні заклади, а також більшість крамниць залишаються зачиненими по всій країні.

Тим часом більшість жителів Німеччини висловилися проти послаблення обмежень, йдеться в результатах соцопитування інституту YouGov. 44 відсотки респондентів підтримують їхнє подовження і після 19 квітня, коли в більшості земель країни завершуються шкільні великодні канікули, а 12 відсотків згодні з можливим посиленням заходів. Третина опитаних вважає, що обмеження слід послабити, і лише вісім відсотків виступає за їхнє повне скасування.