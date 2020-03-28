Великдень попри карантин: досвід Німеччини

Великодні канікули? Так! Однак жодних візитів до родичів і подорожей. Святкові сніданки, обіди або вечері в ресторанах теж заборонені.

Великодні прогулянки

Прогулянки під час великодніх канікул - це традиція. Люди ще ніколи не були такими мобільними, як сьогодні, каже вчений з Касселя Мартін Шміц (Martin Schmitz), який вивчає соціальну поведінку людей і вплив на неї прогулянок. Раніше німці, коли хотіли погуляти, сідали в машину і їхали всією родиною або з друзями кудись, де вони ще не були.

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Зараз, під час карантину, рекомендується утримуватися від далеких подорожей. Тому на багатьох чекають великодні прогулянки неподалік від дому - у парках або лісових масивах. При цьому німці зможуть відкрити для себе багато цікавого - чого, можливо, раніше й не зауважували, переконаний соціолог з Касселя.

Якщо самим готувати не хочеться

Під час карантину німцям, хочеш-не-хочеш, довелося частіше готувати вдома: віддалена робота без візитів до їдальні, школи і дитячі садки закриті, тож діти також мають їсти вдома. А якщо на свято хочеться розслабитися і не напружуватися з цим?

Ресторани на Великдень будуть, як і раніше, закриті, однак замовити смачну їжу можна буде через інтернет або телефоном. Багато кафе і ресторанів під час пандемії і (особливо!) на Великодень пропонують безконтактну доставку святкових страв. Експерти радять родинам замовляти їжу завчасно - щоб у кухарів був час розрахувати свої сили і можливості.

Ресторани в ці дні зацікавлені в якомога більшому числі клієнтів

Знаменитості читають вголос

Всім відомо про позитивний ефект читання дітям вголос. Але за час карантину батьки вже дещо втомилися. Тож їм на допомогу приходять відомі актори (і не тільки). Передачі з серії "Читання вголос з ..." транслюються щодня на декількох регіональних каналах Німеччини. Ця акція триватиме і під час свят. Читання, розраховані на дітей від п'яти до десяти років, триватимуть з 16 до 17 години - як зазвичай. Тому, хто не встигне, не варто засмучуватися, адже всі передачі доступні в інтернеті.

Прогулянки в космосі

Під час великодніх канікул планетарій Гамбурга пропонує дітям і дорослим прогулятися між зірками! Зрозуміло, онлайн, але зате в прямому ефірі. Співробітники планетарію розповідатимуть захопливі та пізнавальні історії про зірки й інші небесні тіла.

Домашній кінотеатр

Інтернет-портал filmdienst.de пропонує у свята широкий вибір фільмів на біблійні теми для всієї родини, серед яких - "Десять заповідей", "Ісус Христос - суперзірка" та інші популярні фільми на релігійну тематику.

Церква в режимі онлайн

Богослужіння - по телевізору або онлайн. Церкви під час карантину закриті, але трансляції йтимуть на різних каналах. Багато релігійних громад розсилають парафіянам тексти пісень і молитов поштою, щоб вони з дому могли слідувати за перебігом богослужінь - співати і молитися.

У багатьох церквах богослужіння транслюються онлайн

Цього року багато традиційних звичаїв скасовано Ватиканом через пандемію коронавірусу. Зате в Страсну п'ятницю пройдуть додаткові молебні - на допомогу тим, хто бореться з хворобою, і тим, хто в ці дні втратив близьких.