Великдень попри карантин: досвід Німеччини

У Німеччині святкові урочистості з нагоди Великодня в прийдешні вихідні ніхто не скасовував. Просто вони пройдуть не в звичному форматі, а за нових обставин.
Великодні канікули? Так! Однак жодних візитів до родичів і подорожей. Святкові сніданки, обіди або вечері в ресторанах теж заборонені.
Великодні прогулянки
Прогулянки під час великодніх канікул - це традиція. Люди ще ніколи не були такими мобільними, як сьогодні, каже вчений з Касселя Мартін Шміц (Martin Schmitz), який вивчає соціальну поведінку людей і вплив на неї прогулянок. Раніше німці, коли хотіли погуляти, сідали в машину і їхали всією родиною або з друзями кудись, де вони ще не були.
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Зараз, під час карантину, рекомендується утримуватися від далеких подорожей. Тому на багатьох чекають великодні прогулянки неподалік від дому - у парках або лісових масивах. При цьому німці зможуть відкрити для себе багато цікавого - чого, можливо, раніше й не зауважували, переконаний соціолог з Касселя.
Якщо самим готувати не хочеться
Під час карантину німцям, хочеш-не-хочеш, довелося частіше готувати вдома: віддалена робота без візитів до їдальні, школи і дитячі садки закриті, тож діти також мають їсти вдома. А якщо на свято хочеться розслабитися і не напружуватися з цим?
Ресторани на Великдень будуть, як і раніше, закриті, однак замовити смачну їжу можна буде через інтернет або телефоном. Багато кафе і ресторанів під час пандемії і (особливо!) на Великодень пропонують безконтактну доставку святкових страв. Експерти радять родинам замовляти їжу завчасно - щоб у кухарів був час розрахувати свої сили і можливості.
Знаменитості читають вголос
Всім відомо про позитивний ефект читання дітям вголос. Але за час карантину батьки вже дещо втомилися. Тож їм на допомогу приходять відомі актори (і не тільки). Передачі з серії "Читання вголос з ..." транслюються щодня на декількох регіональних каналах Німеччини. Ця акція триватиме і під час свят. Читання, розраховані на дітей від п'яти до десяти років, триватимуть з 16 до 17 години - як зазвичай. Тому, хто не встигне, не варто засмучуватися, адже всі передачі доступні в інтернеті.
Прогулянки в космосі
Під час великодніх канікул планетарій Гамбурга пропонує дітям і дорослим прогулятися між зірками! Зрозуміло, онлайн, але зате в прямому ефірі. Співробітники планетарію розповідатимуть захопливі та пізнавальні історії про зірки й інші небесні тіла.
Домашній кінотеатр
Інтернет-портал filmdienst.de пропонує у свята широкий вибір фільмів на біблійні теми для всієї родини, серед яких - "Десять заповідей", "Ісус Христос - суперзірка" та інші популярні фільми на релігійну тематику.
Церква в режимі онлайн
Богослужіння - по телевізору або онлайн. Церкви під час карантину закриті, але трансляції йтимуть на різних каналах. Багато релігійних громад розсилають парафіянам тексти пісень і молитов поштою, щоб вони з дому могли слідувати за перебігом богослужінь - співати і молитися.
Цього року багато традиційних звичаїв скасовано Ватиканом через пандемію коронавірусу. Зате в Страсну п'ятницю пройдуть додаткові молебні - на допомогу тим, хто бореться з хворобою, і тим, хто в ці дні втратив близьких.