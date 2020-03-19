Чим зайнятися під час карантину в зв'язку з коронавірусом: приклад німців

Під час пандемії коронавірусу SARS-CoV-2 жителів Німеччини закликали максимально обмежити соціальні контакти, навчальні заклади зачинили на карантин, а усі масові заходи скасували. Також влада німецьких федеральних земель почала запроваджувати нові правила, що різко обмежують можливість людей виходити з дому - першою до такого заходу вдалася Баварія. Ця федеральна земля у ніч на суботу, 21 березня, терміном на два тижні запровадила значні обмеження на пересування жителів. До різноманітних додаткових обмежень вдалися і ще кілька федеральних земель ФРН. Не виключено, що незабаром обмеження на пересування діятимуть у всій Німеччині.

Усі ці заходи, попри тривожні повідомлення про постійне зростання кількості випадків інфікування вірусом SARS-CoV-2 та смертей внаслідок викликаної ним хвороби COVID-19, вивільнили для жителів ФРН багато зайвого часу. І тому для багатьох людей постало закономірне питання: чим у цей вільний час зайнятися?

Як свідчать дані німецьких медіаекспертів, в останні кілька тижнів зросла кількість людей, які дивляться телебачення. Згідно з даними дослідницького об'єднання AGF Videoforschung, у лютому та березні цього року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, зросли середні показники перегляду ТБ у прайм-тайм з 20.00 до 23.00. Як пояснює голова AGF Videoforschung Керстін Нідерауер-Копф (Kerstin Niederauer-Kopf), такі дані свідчать про те, що "люди вечорами у зв'язку з нинішньою ситуацією більше перебувають удома".

Особило в прайм-тайм телебачення в Німеччині почали дивитися частіше, ніж зазвичай

Що дивляться люди по телебаченню?

Згідно з нещодавнім соціологічним опитуванням, проведеним інформагенцією dpa, люди під час вечірнього перегляду телебачення шукають, з одного боку, актуальну інформацію, насамперед з випусків новин - й топ-темою, звісно, є коронавірус, його поширення й можливі наслідки. З іншого боку, багато глядачів шукають також розважальний контент, який пропонують переважно приватні телеканали.

У так званій дуальній системі теле- і радіомовлення у Німеччині суспільно-правові мовники, такі як ARD чи ZDF, зобов'язані надавати всеохопне інформаційне забезпечення глядачів, тоді як приватні телеканали пропонують більше розважального програмного контенту. На відміну від суспільно-правових мовників, приватні телеканали не зобов'язані за законом широко інформувати глядачів. За словами Керстін Нідерауер-Копф, оскільки за нинішніх умов потреба в інформації зросла, найбільше виграють від цього мовники, які спеціалізуються на інформаційному мовленні - ARD, ZDF, а також приватні Welt та n-tv. У такі непевні часи, як сьогоднішня криза, через коронавірус люди цінують кваліфіковану журналістику і ретельні розслідування. "Новинні програми на усіх каналах зараз більше проглядаються як у річному тренді, так і у порівнянні з попереднім роком", - зауважила Нідерауер-Копф.

Особливо збільшилася частка перегляду інформаційних телепрограм

Як реагують телеканали на коронавірус

Пандемія коронавірусу, від якої померло вже понад 10 тисяч осіб у світі, впливає не лише на новинні випуски німецьких телеканалів. Вони влаштовують спецвипуски, тематичні ток-шоу та змінюють вже звичні формати, актуалізуючи їх під нинішній тренд. Деякі телеканали ухвалили рішення проводити шоу без глядачів у студії - зокрема, до цього кроку вдалися організатори талант-шоу "Німеччина шукає суперзірку" (Deutschland sucht den Superstar) та танцювального шоу "Давай потанцюємо" (Let's Dance) на телеканалі RTL. До аналогічних кроків вдалися й інші телеканали, зокрема приватний мовник ProSieben та суспільно-правовий NDR.

Деякі зміни у програмах мовлення відбуваються ще й через скасування у зв'язку з епідемією коронавірусу масових заходів, яким мали бути присвячені ці програми або які мали б бути їхньою частиною. Це стосується, для прикладу, перенесення великих спортивних подій, таких як матчі Бундесліги або Ліги чемпіонів чи Ліги Європи УЄФА, скасування низки гран-прі "Формули 1", які мали відбутися у найближчі тижні, тощо.

Зростання популярності онлайн-сервісів

Згідно з даними AGF Videoforschung, на початку 2020 року також призупинився тренд на зменшення частки телебачення на медіаринку - це стосується як суспільно-правових, так і приватних телеканалів. Раніше їхня частка постійно зменшувалася через збільшення популярності стрімінгових онлайн-сервісів та інтернет-платформ. Але слід очікувати також і зростання популярності стрім-сервісів, таких як Netflix або Amazon Prime, через те, що усе більше людей змушені залишатися вдома. Аналітики не виключають, що вартість акцій таких компаній зросте завдяки пандемії.

Стрімінговий сервіс Netflix знизив якість передачі відео для користувачів у ЄС

Однак, коронавірус впливає на них не завжди позитивно. Стрімінговий сервіс Netflix та інтернет-платофрма Youtube з 20 березня знизили якість передачі відео для країн Європи, щоб не допустити перевантаження інтернет-мереж, про що їх попросила, зокрема, Єврокомісія. І для таких побоювань є усі підстави - найбільший у світі дата-центр DE-CIX, розташований у Франкфурті-на-Майні, днями побив світовий рекорд зі швидкості передачі даних - дев'ять терабіт на секунду.

Утім, дозвілля людей під час карантину не обмежуватиметься лише переглядом телебачення або інтернет-сервісами. Безумовно, люди читатимуть також й більше книжок, а також, ймовірно, більше гратимуть в ігри - як у традиційні оффлайнові, так і у відеоігри.