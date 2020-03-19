Солідарність під час пандемії коронавірусу: як німці допомагають одне одному

Ноа Адлеру (Noah Adler) довелося повозитися два дні, щоб розробити сайт Coronaport.net. 15-річний Ноа - не IT-експерт і не професійний програміст. Він вчиться в одній з берлінських гімназій в 11-му класі. "Я подумав про своїх сусідів і про те, що їм потрібна допомога", - розповідає DW 15-річний підліток. - Добросусідство та взаємна підтримка дуже важливі зараз для Берліна". Волонтерська робота не є для Ноа новим досвідом, адже він допомагає надавати невідкладну допомогу як санітар і є плавцем-рятувальником. Поки школа зачинена на карантин, він вирішив проводити вільний час з користю.

Створений Ноа сайт пропонує розширену допомогу сусідам. Його структура проста. У користувача є дві опції: попросити про допомогу, запропонувати допомогу. Той, хто відчуває себе здоровим і хоче допомогти іншим, може заповнити формуляр, вказавши контактні дані, зручний для нього район і вид підтримки - покупки, легка фізична робота, догляд за дітьми, тощо. В одному тільки Берліні відгукнулися більше тисячі користувачів.

Берлінець Ноа Адлер

Сільвія Ґюнтер з району Фрідріхсхайн-Кройцберг, наприклад, пропонує сходити в магазин, вигуляти собаку або перевезти гуманітарні товари з точки A в точку B. Користувачка на ім'я Мішель готова доглянути за дітьми чи допомогти з особистим доглядом, вказавши відразу декілька районів.

І якщо спочатку проект Ноа обмежувався тільки столицею, тепер опублікувати оголошення можуть усі охочі з усіх куточків Німеччини. "Люди, яким не може допомогти сім'я або друзі, особливо ті, хто належить до групи ризику, залежать тепер від інших", - підкреслює Ноа. Щоправда, оголошень від них ще не так багато. Однак школяр впевнений в тому, що попит на послуги збільшиться. А тому зараз він просить всіх користувачів ділитися посиланням на адресу сайту, а також пропонує використовувати формуляри для оголошень, які можна роздрукувати і розвісити, наприклад, в супермаркетах або під'їздах.

Віртуальні платформи для реальної допомоги

Сайт Ноа - не єдина пропозиція. Проявити солідарність з літніми людьми й тими, хто перебуває на карантині і не може залишати межі будинку, закликають розробники цифрової платформи Zwopr. Троє друзів з Берліна і Мюнхена заснували цей проєкт рік тому. Зареєструвавшись на сайті або через мобільний додаток, можна розмістити оголошення про необхідність отримання допомоги або готовність її надати. "Пандемія коронавірусу все більше обмежує повсякденне життя людей у ​​Німеччині. Те, що ми допомагаємо іншим, повинно сприйматися як належне. Ми всі - частина суспільства. Воно буде сильним тільки в тому випадку, якщо ми будемо піклуватися один про одного ", - йдеться на сайті.

Оголошення-пропозиція допомоги

Портал Nebenan.de створювався для того, щоб зблизити і подружити сусідів. На ньому зареєстровано півтора мільйони сімей з усієї Німеччини. Тут позичають, питають поради щодо побутових проблем, збираються на спільний перегляд футбольного матчу. Взаємна допомога під час пандемії коронавірусу - від покупок до допомоги з домашнім навчанням через закриті школи - актуальна тема форумів. Реагуючи на активне прагнення користувачів порталу допомогти тим, хто живе по сусідству, творці сайту все ж радять вибрати лише одну сім'ю, а не кілька, щоб не сприяти поширенню інфекції.

Солідарність поза інтернетом

Оголошень стає все більше і в аналоговій формі. Їх приклади зараз постять у соцмережі Twitter під хештегом #Nachbarschaftschallenge. "Якщо потрібна допомога, киньте записку в нашу поштову скриньку або залиште біля дверей квартири. Також можете зателефонувати за номером ... Вітання, Фреді і Анді". "Готова сходити за покупками. Просто подзвоніть в двері. Квартира 13 на першому поверсі. Ірене".

На ситуацію реагують і громадські та релігійні організації. Об'єднання Arche, що надає підтримку дітям і підліткам з бідних сімей, змушене були закрити роздачу безкоштовної їжі. Але волонтери допомагають доставляти безкоштовні продукти з великим терміном придатності, а також фрукти і овочі додому тим, хто потребує підтримки. Пандемія змусила на якийсь час забути і про конкуренцію. У громаді Верра-Майснер у Гессені представники молодіжних відділень кількох політичних партій об'єднали свої зусилля і організували гарячу лінію, на яку можуть зателефонувати всі, кому потрібна допомога. У соцмережах вони шукають тих, хто готовий безоплатно її надати. Вже відгукнулися кілька десятків людей.

Не залишаються осторонь і мережі продуктових магазинів. Як повідомляє онлайн-видання німецького телеканалу RTL, дедалі більше супермаркетів запроваджують додаткові робочі години для обслуговування літніх людей. Небачений досі ажіотаж в німецьких супермаркетах ставить під загрозу життя та здоров'я тих, хто перебуває в групі ризику, адже ймовірність інфікування вірусом в переповненому магазині вища. Тому деякі супермаркети, наприклад, Edeka в Бергіш-Гладбаху, відчиняють свої двері з 8:00 до 9:30, а також впродовж декількох годин в неділю лише для пенсіонерів. Це має допомогти тим, хто залишився без підтримки на період карантину.

Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан (Jens Spahn) закликав керівників клінік країни бути готовими до більшої кількості інфікованих коронавірусом. Крім медиків, які вийшли на пенсію, допомогти лікарям в їхній роботі могли б і студенти медицичних факультетів. Заклики про допомогу були розіслані багатьом із них. Так, лише у баварському Ерлангені відгукнулися понад 700 осіб. Догляд за пацієнтами, робота в відділеннях невідкладної допомоги, прийом телефонних дзвінків, заповнення документації - за дедалі більшого навантаження на медперсонал будь-яка допомога не буде зайвою.

Щоб підтримати всіх тих, хто активно бореться з пандемією, і висловити їм подяку, користувачів соцмереж запрошують взяти участь в акції за прикладом Італії або Іспанії. Увечері 17 березня з вікон та балконів будинків в декількох районах Кельна лунали оплески.