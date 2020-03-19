 Солідарність під час пандемії коронавірусу: як німці допомагають одне одному | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 20.03.2020

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Європа

Солідарність під час пандемії коронавірусу: як німці допомагають одне одному

Допомога сусідам, безкоштовні продукти та оплески з балконів - серед жителів Німеччини зростає кількість небайдужих до проблем тих, хто постраждав від спалаху коронавірусу.

Deutschland Essen | Coronavirus | Nachbarschaftshilfe (picture-alliance/dpa/R. Weihrauch)

Ноа Адлеру (Noah Adler) довелося повозитися два дні, щоб розробити сайт Coronaport.net. 15-річний Ноа - не IT-експерт і не професійний програміст. Він вчиться в одній з берлінських гімназій в 11-му класі. "Я подумав про своїх сусідів і про те, що їм потрібна допомога", - розповідає DW 15-річний підліток. - Добросусідство та взаємна підтримка дуже важливі зараз для Берліна". Волонтерська робота не є для Ноа новим досвідом, адже він допомагає надавати невідкладну допомогу як санітар і є плавцем-рятувальником. Поки школа зачинена на карантин, він вирішив проводити вільний час з користю.

Створений Ноа сайт пропонує розширену допомогу сусідам. Його структура проста. У користувача є дві опції: попросити про допомогу, запропонувати допомогу. Той, хто відчуває себе здоровим і хоче допомогти іншим, може заповнити формуляр, вказавши контактні дані, зручний для нього район і вид підтримки - покупки, легка фізична робота, догляд за дітьми, тощо. В одному тільки Берліні відгукнулися більше тисячі користувачів.

Берлінець Ноа Адлер

Берлінець Ноа Адлер

Сільвія Ґюнтер з району Фрідріхсхайн-Кройцберг, наприклад, пропонує сходити в магазин, вигуляти собаку або перевезти гуманітарні товари з точки A в точку B. Користувачка на ім'я Мішель готова доглянути за дітьми чи допомогти з особистим доглядом, вказавши відразу декілька районів.

І якщо спочатку проект Ноа обмежувався тільки столицею, тепер опублікувати оголошення можуть усі охочі з усіх куточків Німеччини. "Люди, яким не може допомогти сім'я або друзі, особливо ті, хто належить до групи ризику, залежать тепер від інших", - підкреслює Ноа. Щоправда, оголошень від них ще не так багато. Однак школяр впевнений в тому, що попит на послуги збільшиться. А тому зараз він просить всіх користувачів ділитися посиланням на адресу сайту, а також пропонує використовувати формуляри для оголошень, які можна роздрукувати і розвісити, наприклад, в супермаркетах або під'їздах.

Віртуальні платформи для реальної допомоги

Сайт Ноа - не єдина пропозиція. Проявити солідарність з літніми людьми й тими, хто перебуває на карантині і не може залишати межі будинку, закликають розробники цифрової платформи Zwopr. Троє друзів з Берліна і Мюнхена заснували цей проєкт рік тому. Зареєструвавшись на сайті або через мобільний додаток, можна розмістити оголошення про необхідність отримання допомоги або готовність її надати. "Пандемія коронавірусу все більше обмежує повсякденне життя людей у ​​Німеччині. Те, що ми допомагаємо іншим, повинно сприйматися як належне. Ми всі - частина суспільства. Воно буде сильним тільки в тому випадку, якщо ми будемо піклуватися один про одного ", - йдеться на сайті.

Оголошення-пропозиція допомоги

Оголошення-пропозиція допомоги

Портал Nebenan.de створювався для того, щоб зблизити і подружити сусідів. На ньому зареєстровано півтора мільйони сімей з усієї Німеччини. Тут позичають, питають поради щодо побутових проблем, збираються на спільний перегляд футбольного матчу. Взаємна допомога під час пандемії коронавірусу - від покупок до допомоги з домашнім навчанням через закриті школи - актуальна тема форумів. Реагуючи на активне прагнення користувачів порталу допомогти тим, хто живе по сусідству, творці сайту все ж радять вибрати лише одну сім'ю, а не кілька, щоб не сприяти поширенню інфекції.

Солідарність поза інтернетом

Оголошень стає все більше і в аналоговій формі. Їх приклади зараз постять у соцмережі Twitter під хештегом #Nachbarschaftschallenge. "Якщо потрібна допомога, киньте записку в нашу поштову скриньку або залиште біля дверей квартири. Також можете зателефонувати за номером ... Вітання, Фреді і Анді". "Готова сходити за покупками. Просто подзвоніть в двері. Квартира 13 на першому поверсі. Ірене".

На ситуацію реагують і громадські та релігійні організації. Об'єднання Arche, що надає підтримку дітям і підліткам з бідних сімей, змушене були закрити роздачу безкоштовної їжі. Але волонтери допомагають доставляти безкоштовні продукти з великим терміном придатності, а також фрукти і овочі додому тим, хто потребує підтримки. Пандемія змусила на якийсь час забути і про конкуренцію. У громаді Верра-Майснер у Гессені представники молодіжних відділень кількох політичних партій об'єднали свої зусилля і організували гарячу лінію, на яку можуть зателефонувати всі, кому потрібна допомога. У соцмережах вони шукають тих, хто готовий безоплатно її надати. Вже відгукнулися кілька десятків людей.

Не залишаються осторонь і мережі продуктових магазинів. Як повідомляє онлайн-видання німецького телеканалу RTL, дедалі більше супермаркетів запроваджують додаткові робочі години для обслуговування літніх людей. Небачений досі ажіотаж в німецьких супермаркетах ставить під загрозу життя та здоров'я тих, хто перебуває в групі ризику, адже ймовірність інфікування вірусом в переповненому магазині вища. Тому деякі супермаркети, наприклад, Edeka в Бергіш-Гладбаху, відчиняють свої двері з 8:00 до 9:30, а також впродовж декількох годин в неділю лише для пенсіонерів. Це має допомогти тим, хто залишився без підтримки на період карантину.

Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан (Jens Spahn) закликав керівників клінік країни бути готовими до більшої кількості інфікованих коронавірусом. Крім медиків, які вийшли на пенсію, допомогти лікарям в їхній роботі могли б і студенти медицичних факультетів. Заклики про допомогу були розіслані багатьом із них. Так, лише у баварському Ерлангені відгукнулися понад 700 осіб. Догляд за пацієнтами, робота в відділеннях невідкладної допомоги, прийом телефонних дзвінків, заповнення документації - за дедалі більшого навантаження на медперсонал будь-яка допомога не буде зайвою.

Щоб підтримати всіх тих, хто активно бореться з пандемією, і висловити їм подяку, користувачів соцмереж запрошують взяти участь в акції за прикладом Італії або Іспанії. Увечері 17 березня з вікон та балконів будинків в декількох районах Кельна лунали оплески.

  • Заражені дверні ручки

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Заражені дверні ручки

    Відомі дотепер види коронавірусу упродовж кількох днів становлять інфекційну небезпеку на різноманітних поверхнях, приміром, дверних ручках. Як і будь-які хвороби, що поширюються повітряно-крапельним шляхом, нинішній вірус SARS-CoV-2 теж поширюється через дотик рук і через поверхні, до яких часто торкаються. Науковці припускають, що SARS-CoV-2 не відрізняється у поширенні від своїх "родичів".

  • Обережно в їдальні!

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Обережно в їдальні!

    Деякі заходи перестороги не завадять і в їдальні, якщо звісно, вона ще не зачинена. В принципі, коронавірус може потрапити на столові прибори чи посуд через пряме чхання чи кашель інфікованої особи. Утім, можливість інфікування коронавірусом таким шляхом медиками ще не підтверджена.

  • Чи варто боятися імпортних товарів?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Чи варто боятися імпортних товарів?

    Чи є підстави для побоювань, що діти можуть заразитися від імпортних іграшок? Ні, запевняють німецькі медики. Досі не було жодного підтвердженого випадку, коли вірус передався б таким чином. Експерти вважають, що сам вірус досить нестабільний у відкритому середовищі. Утім, відомо, що збудники хвороби протягом багатьох днів можуть становити небезпеку в холодну пору й за високої вологості.

  • Посилка з вірусами

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Посилка з вірусами

    Загалом, ті коронавіруси, що вражають людей, досить нестабільні на сухих поверхнях. Оскільки стабільність таких вірусів за межами людського організму залежить від багатьох факторів, як-от температура та вологість повітря, німецькі науковці запевняють, що зараження коронавірусами поштою "радше малоймовірне". Утім, щодо SARS-CoV-2 точних даних ще немає.

  • Що робити з домашніми улюбленцями?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Що робити з домашніми улюбленцями?

    Чи можу я заразитися від власного собаки або навпаки? Експерти оцінюють ризик такого зараження як украй низький. Утім, виключати його також не можна. Щодо тварин, то вони не проявляють симптомів, тож вони фактично не можуть захворіти від коронавірусу. Але якщо тварини інфіковані, то вони можуть передавати коронавірус через дихання або виділення.

  • Невже й городина небезпечна?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Невже й городина небезпечна?

    Німецькі медики виключають можливість зараження коронавірусом через інфіковані продукти харчування. Принаймні, поки що підтверджених таких випадків немає. Тут варто пам'ятати про важливість ретельного миття рук перед тим, як куховарити, в тому числі й після того, як спалах коронавірусу мине. Ще один спосіб істотно знизити ризик зараження - термообробка, адже віруси дуже чутливі до температур.

  • Морозу вірус не боїться

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Морозу вірус не боїться

    Хоч відомі натепер підвиди коронавірусів SARS і MERS не переносять високих температур, вони досить стійкі до холоду. Приміром, вони протягом двох років можуть залишатися інфекційними за мінус 20 градусів за Цельсієм. Утім, німецькі медики заспокоюють: поки що підтверджених випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2 через продукти харчування, в тому числі й продукти глибокої заморозки, немає.

  • Тримайтеся осторонь дичини!

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Тримайтеся осторонь дичини!

    У нинішнього спалаху коронавірусу є й позитивний бік, адже влада Китаю заборонила споживання екзотичної дичини. Наявні на сьогодні дані вказують на те, що коронавірус могли передати людям кажани. Однак тут провина кажанів найменша, адже їх проти їхньої волі зробили стравою. Якою б не була б причина, а подолати проблему коронавірусу нам буде непросто.

    Автор: Юлія Верґін, Валерій Сааков


 

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Докладно

Deutschland Essen | Coronavirus | Nachbarschaftshilfe (picture-alliance/dpa/R. Weihrauch)

Як німці допомагають одне одному під час пандемії

Cеред жителів Німеччини зростає кількість небайдужих до проблем тих, хто постраждав від спалаху коронавірусу.  

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