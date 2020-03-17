На закупи для сусіда: як українці допомагають одне одному під час карантину

Через карантинні заходи в зв'язку з епідемією нового коронавірусу в Україні призупинене залізничне та авіасполучення, автоперевезення між містами скасовані, метро у містах-мільйонних не працює. Громадський транспорт, принаймні, за приписами, перевозить лише по десятеро пасажирів в автобусах та тролейбусах, аби уникнути скупчення людей. Через це у містах виник транспортний колапс, який найбільше позначився на медиках. Вони не можуть вчасно дістатися на роботу. Тому на допомогу прийшли небайдужі українці.

"Підвези медика на роботу"

Люди почали об'єднуватися, створювати у соцмережах групи, де координуються між собою водії з приватними авто та медпрацівники, аби допомогти лікарям, фармацевтам, медсестрам вчасно потрапити на роботу. "Чат у месенджері Viber "Підвези медика на роботу" для допомоги медичним працівникам Києва, які проживають за межами міста. Як відомо, до 3 квітня 2020 року не працює міжміське транспортне сполучення. Багато медиків не мають можливості доїхати на роботу, з роботи. Допоможімо одне одному в цей нелегкий час", - написав один з ініціаторів та адміністраторів чату Ярослав Куреза. За день до чату долучилися понад дев'ять тисяч користувачів.

Жителі Київської області стали відрізані від столиці через скасування роботи транспорту

"Працюю в інституті серця в Києві, а живу в місті Бровари поруч зі столицею. Сьогодні не знала, як їхати на роботу. Побачила ініціативу у Viber "Підвези медика" і дуже зраділа, що у нас люди небайдужі. Для мене це дуже важливо", - розповідає медпрацівниця Оксана Декретна. За її словами, після скасування автосполучення між містами вона була у розпачі, адже на таксі в один бік, аби доїхат на роботу, їй потрібно викласти 500 гривень. Таких грошей жінка не має. "Я працюю на мінімальну зарплату в 4,5 тисячі гривень. Для мене це нереальні суми. Дуже ціную підтримку і волонтерів, які безкоштовно підвозять додому та на роботу", - каже Оксана. Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець звернувся до транспортних компаній з вимогою розробити схему розвозки лікарів під час карантину, щоб українські медики могли діставатися до роботи та надавати допомогу хворим. "Ми маємо подбати про українських лікарів, щоб урятувати всю країну", - сказав Ємець.

Біда обєднує

Однак через карантинні обмеження майже ізольованими у своїх квартирах залишилися літні люди, які належать до групи найбільшого ризику та яким не рекомендують виходити на вулицю через епідемію Сovid-19. Аби допомогти стареньким, їхні сусіди створюють групи підтримки, ходять за покупками для них, в аптеку за ліками, оплачують їхні комунальні рахунки. Хоча всі торгівельно-розважальні заклади в Україні закриті, банки, аптеки та продуктові магазини продовжують працювати. "Я міг би кілька разів на день принести з магазину чи аптеки те, що необхідно. Якщо є така потреба, повідомляйте мені в особистих повідомленнях. Квартира 49", - пише Андрій, мешканець багатоповерхового будинку в Києві у чаті сусідів.

У деяких будинках ОСББ пропонує мешканцям допомогу під час карантину

На його пропозицію відгукнулося кілька інших мешканців. Щодня вони ходять за продуктами для стареньких, виносять їхнє сміття, гуляють з їхніми собаками. "Я на милицях. Виходити на вулицю для мене проблематично, і зараз така ситуація, що і страшно. Дуже вдячна своїм сусідам. Вони мені купують і приносять питну воду", - ділиться враженням пенсіонерка Віра Дмитрівна. "Є надія, що хоча б у іді ми одне одного не кинемо. Бо зазвичай всі сусіди у нас сваряться щодо питань обслуговування будинку, дехто не задоволений, декому наплювати. А у скруту все це забувається, і люди гуртуються навколо та допомагають одне одному", - відзначає киянка Олена Задорожна. Вона згадує, що так було у 2013-2014 роках під час Євромайдану та після втечі експрезидента Віктора Януковича, коли сусіди спільно виходили патрулювати вулиці, а пізніше гуртувалися та збирали допомогу для армії, коли почався збройний конфлікт на Донбасі.

Українці вміють ефективно самоорганізовуватись

Засновниця волонтерської ініціативи "Євромайдан SOS" Олесандра Матвійчук, яка разом з іншими волонтерами збирали допомогу у 2014 році, відзначає, що нині українці знову готові допомагати. За її словами, по всії районах Києва створені ініціативні волонтерські групи, де координуєься допомога для літніх людей, малий та середній бізнес об'єднується та завозить у лікарні необхідні медикаменти, великий бізнес купує апарати вентиляції легень для лікарень, власники швейних підприємств, які зараз закриті на карантин, віддають своє обладнання волонтерам для пошиття медичних масок, яких бракує в країні, фірми з підбору персоналу надають безкоштовно послуги нянь для дітей, батьки яких захворіли. "Пандемія Сovid-19 це чергове випробування для України, яке легше долати разом. У такі часи люди проявляють свої найкращі риси. В українців як ні в кого є досвід самоорганізаці. З цієї пандемії Україна вийде ще сильнішою", - сказала DW Олександра Матвійчук.