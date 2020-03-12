Коронавірус в Україні: які спецзакони ухвалила Верховна Рада

Верховна Рада ухвалила закон з протидії епідемії і скасувала пленарні засідання до завершення карантину. По всій державі зупиняється метро і міжміське сполучення. В маршрутних таксі, тролейбусах, автобусах і трамваях дозволено провозити не більше 10 людей. Закриваються всі розважальні заходи, кафе, ресторани, ярмарки, ринки і заклади громадського харчування. Медики закликають людей до самоізоляції, а міністерство охорони здоров'я (МОЗ) запевняє, що лікарям вистачить професіоналізму для подолання епідемії.

Протиепідемічний закон

344 депутати Верховної Ради підтримали на позачерговому засіданні у вівторок, 17 березня, закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)". Закон України з протидії епідемії корнавірусу тимчасово спрощує процедури закупівель та звільняє від сплати ввізного мита й податку на додану вартість імпортерів ліків, медичних виробів і обладнання для запобігання виникнення і поширення хвороби COVID-19. Контроль за цінами на лікарські засоби, товари медичного призначення та соціально значущі товари покладений на уряд. На час карантину українців також не будуть виселяти з житла за борги з комунальних послуг.

Торговельні центри та магазини в українських містах зачинені

Наймані працівники тепер можуть законно вимагати під час карантину роботи на дому чи взяти відпустку. А керівники та підприємці - припинити роботу своїх закладів і підприємств за умови попереднього обов'язкового інформування населення. Для внутрішньо переміщених осіб скасований обов'язок подання довідки про взяття на облік на період карантину та на 30 діб після його припинення. Медикам, які безпосередньо беруть участь у ліквідації коронавірусу, уряд має доплачувати до 200 відсотків від їхньої зарплатні.

За порушення норм закону "Про захист населення від інфекційних хвороб" відтепер запроваджується штраф від 17 до 34 тисяч гривень. За порушення санітарних правил встановлюється штраф від 17 до 51 тисячі гривень або арешт на строк до шести місяців, обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі до трьох років. В разі "загибелі людей чи інших тяжких наслідків" винуватцям загрожує позбавлення волі на термін від п'яти до восьми років.

Небезпека зловживання владою

Одразу ж після голосування за цей закон без обговорення і в "турборежимі" депутати почали висловлювати застереження до його тексту. Депутатка від партії "Голос" Ольга Стефанишина зазначила, що, на відміну від решти європейських держав, в Україні запроваджена не лише адміністративна, а й кримінальна відповідальність за порушення санітарних норм. Вона зажадала, щоби цей пункт закону був скасований одразу після припинення карантину. "Недореформована поліція може використовувати його для посадок неугодних, а нереформовані суди не можуть захистити людей", - сказала Стефанишина.

Верховна Рада ухвалила одразу кілька законів у зв'язку з епідемією коронавірусу

Як пояснила представниця фракції "Європейська солідарність" Вікторія Сюмар, опозиція проголосувала за цей закон за умови, що всі фракції в подальшому передбачать запобіжники зловживанням з обмеження прав і свобод громадян. "Це закон про довіру. Без довіри ми скотимося в прірву", - так пояснила нинішній компроміс із владою Сюмар. На відміну від неї, депутатка від партії "Опозиційна платформа - За життя" Наталія Королевська виступила з вимогою до уряду негайно подати парламентові план антикризових заходів.

Іспит для медиків

Заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що карантин в Україні попередньо триватиме до квітня, але може бути подовжений "із урахуванням епідемічної ситуації, яка буде у країнах Європейського Союзу, наших країнах-сусідах і епідемічній ситуації на території України". Міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець у відеозверненні на YouTube запевнив, що "в нас вистачить сил та професіоналізму наших медиків, щоб успішно подолати коронавірус". МОЗ також запевнило, що воно працює над забезпеченням усім необхідним для роботи медиків з інфікованими громадянами.

Не всі українські лікарні готові до роботи з пацієнтами, хворими на COVID-19

Але лікар однієї з київських клінік, куди скеровують хворих на COVID-19, в інтерв'ю DW на умовах анонімності заперечив слова міністра. За його словами, українські медики масово приховують статистику захворюваності, ставлять неправдиві діагнози й переписують історії хвороб на свою користь. "Якби колишня виконувачка обов'язків міністра Супрун запровадила заплановані нею тести на профпридатність, в нас би їх не пройшли 80-90 відсотків лікарів. Ми дісталися межі, коли настав час випробування для нашої системи охорони здоров'я, і я впевнений на 100 відсотків: ми його не складемо", - сказав лікар.

Бізнес зазнає збитків

Власниця ресторанного бізнесу в Києві Поліна Леві повідомила про колосальні збитки, яких вона зазнає через карантин. Попри закриття закладів, орендодавці, за її словами, не мають наміру скасовувати платню за оренду, а інші платежі також будуть і далі стягуватися з непрацюючих підприємств. "Я перерахувала всі витрати на ФОП, оренду, закупівлі, транспортні видатки в ресторанах, управлінням яких я займаюся. Я змогла скоротити їх на 20 відсотків. А падіння каси в мене 50 відсотків. Скажіть мені, де взяти ці 30 відсотків різниці?" - сказала вона.

Бізнесменам в Україні під час карантину гарантували низку податкових пільг

Частково ці збитки можуть бути компенсовані державою. Верховна Рада 17 березня ухвалила закон, яким приватні підприємці звільняються від сплати єдиного соціального внеску з 1 березня по 30 квітня, скасовані податки на комерційну нерухомість і землю, а до 31 травнябізнес звільняється від основних штрафів і пені за порушення податкового законодавства, за винятком порушень зі сплати ПДВ, акцизів і ренти. До 18 травня запроваджений мораторій на документальні та фактичні перевірки бізнесу. Попри це, українська гривня впала в ціні за останній тиждень майже на 20 відсотків.

За даними міністерства із закордонних справ, на повернення в Україну чекають 3644 громадянина, що зареєструвалися у посольствах й попросили повернути їх додому. Тим часом, деякі українські авіакомпанії підняли ціни на авіаквитки до 10 разів. Православна церква України закликала скасувати на час карантину будь-які парфіяльні заходи. В аптеках держави відчувається гострий дефіцит медичних масок і антисептичних засобів.