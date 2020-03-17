Зеленський розказав, як українцям за кордоном повернутися додому

Президент України Володомир Зеленський у вівторок, 17 березня, опублікував нове відеозвернення до українців, яке в основному було адресоване тим, хто перебуває за кордоном і не встиг повернутися додому до 17 березня.

Зеленський запевнив, що держава наразі надає максимальне сприяння туроператорам та перевізникам.

"Щодо тих, хто полетів чартерами у відпустку на відпочинок. Налагоджено планове повернення українців з Єгипту, Об’єднаних Арабських Еміратів, Домініканської Республіки, курортних островів Азійсько-Тихоокеанського регіону, з Північної та Південної Америки", - заявив він.

Іншим громадянам, які перебувають за кордоном і не можуть потрапити додому, Зеленський назвав декілька кроків, які необхідно здійснити для повернення в Україну.

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"Щодо інших громадян за кордоном. Вам необхідно зробити декілька кроків. Перше. Зареєструйтеся в системі ДРУГ за ось цим посиланням. https://friend.mfa.gov.ua/. Там повідомте МЗС про країну, де ви перебуваєте, й надайте якомога більше інформації про суть проблеми у розділі "Коментар до подорожі", - йдеться у зверненні.

"Це дуже допоможе нашим дипломатам та спростить формування списків громадян, які мають терміново повернутися додому", - пояснив Зеленський.

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"Якщо вам не вдалося зареєструватися, зверніться до українського посольства чи консульства на території країни, де ви перебуваєте. Це можна зробити електронною поштою або за телефоном гарячої лінії. Всі контакти ви знайдете на офіційних сторінках відповідних установ або на сайті МЗС. Після - чекайте на подальші інструкції", - сказав Зеленський.

Він також додав, що у місця найбільшого зосередження громадян України будуть відправлені спеціальні рейси.

"Також важливо. Нами сформовано так звані хабові точки. Потрапивши туди, ви зможете дістатися до України безкоштовно або за пільговими цінами. Це такі міста: Стамбул, Дубай, Абу-Дабі, Прага, Берлін, Варшава, Перемишль, Відень, Братислава, Рига та Вільнюс", - зазначив президент.

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Зеленський також навів останні дані щодо евакуйованих.

"Вчора 125 рейсів повернули додому 23 тисячі українців. Сьогодні - 50 рейсів і 10 тисяч українців. На завтра попередньо заплановано ще 40 рейсів", - повідомив він.

"Найголовніше. Ми всіх вас повернемо. Когось швидше, когось - трішки пізніше, але ви обов’язково будете на батьківщині", - зазначив Зеленський.