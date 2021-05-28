У Німеччині подовжили режим епідемії національного значення

Німецький Бундестаг подовжив ще на три місяці режим епідемії національного значення, що дозволяє уряду країни видавати приписи, на підставі яких федеральні землі запроваджують антикоронавірусні обмеження. За подовження режиму в середу, 25 вересня, проголосували 325 депутатів, 253 були проти і ще п'ятеро утрималися. Рішення прийняли голосами депутатів від правлячої коаліції в складі блоку партій ХДС/ХСС і Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН).

Міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан (Jens Spahn) обґрунтував необхідність продовження режиму тим, що пандемія коронавірусу ще не закінчилася. На подовженні режиму наполягали і прем'єр-міністри всіх 16 федеральних земель.

Парламентарі від Вільної демократичної партії (ВДП), правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" (АДН) і партії "Союз 90 /Зелені" виступили проти подовження режиму епідемії національного значення, вважаючи такий захід зайвим і неправильним. У свою чергу, депутат від СДПН Дірк Візе (Dirk Wiese) вказав на те, що за подовження режиму епідемії, зокрема, виступили прем'єр-міністр Тюрингії - представник Лівих Бодо Рамелов (Bodo Ramelow), а також прем'єр Баден-Вюртембергу - представник Зелених Вінфрід Кречман (Winfried Kretshmann).

Нагадаємо, що режим епідемії національного значення запровадили в Німеччині в березні 2020 року.

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