У Німеччині почалася четверта хвиля коронавірусу - експерти

Експерти Інституту імені Роберта Коха (RKI) повідомили про початок четвертої хвилі епідемії COVID-19 в Німеччині. Такі висновки містить оприлюднений ввечері четверга, 19 серпня, щотижневий звіт інституту. "Число випадків захворювання знову зростає вже з початку липня 2021 року і, таким чином, зростання відбувається значно раніше і швидше, ніж торік", - йдеться в документі.

Як зазначається у звіті, впродовж тижня частка позитивних результатів проведених ПЛР-тестів збільшилася з чотирьох до шести відсотків. За основу аналізу було взято близько пів мільйона результатів ПЛР-тестів, проведених протягом тижня майже 200 лабораторіями.

Почастішали випадки зараження серед молоді

Особливо багато випадків зараження спостерігається серед молодих вікових груп. "Нині це явно свідчить про початок четвертої хвилі, що набирає обертів, особливо завдяки зараженням серед молодого дорослого населення", - зазначили автори звіту. Домінує серед нових випадків дельта-варіант коронавірусу, який вважається більш заразним.

Торік аналогічна ситуація щодо зростання випадків заражень серед молоді спостерігалася значно пізніше - наприкінці вересня й на початку жовтня, підкреслили в інституті.

Крім того, вірусологи констатували, що вже кілька тижнів поспіль спостерігається стале зростання загальнонаціонального тижневого показника виявлення нових випадків зараження коронавірусом. Якщо тижнем раніше, 12 серпня, цей показник був на рівні 27,6 нових випадків на 100 тисяч населення, то станом на 19 серпня фіксувався рівень у 44,2 випадка на 100 тисяч населення. Однак уже на ранок п'ятниці, 20 серпня, цей показник зріс до 48,8.

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Загалом з початку пандемії вірусологи Інституту імені Роберта Коха нарахували 3 853 055 підтверджених випадків зараження вірусом Sars-CoV-2. Загалом у Німеччині зафіксовано майже 92 тисячі пов'язаних з коронавірусною хворобою летальних випадків.

Нині у Німеччині вже близько 64 відсотків жителів отримали щонайменше одну дозу вакцини від коронавірусу. Більше 58 відсотків - повністю вакциновані від COVID-19, зазначає агентство dpa.

Нагадамо, із 23 серпня всі жителі Німеччини, які не отримали повного щеплення від коронавірусу, окрім дітей, а також ті, хто не перехворів упродовж останніх шести місяців, мають надавати результати негативного тесту для відвідування заходів у закритих приміщеннях, а з 11 жовтня експрес-тести стануть платними.