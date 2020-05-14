Рівень інфляції в Німеччині сягнув 3,8 відсотка

Зростання цін на енергоносії та підвищення ставок податку на додану вартість (ПДВ) посприяли тому, що рівень інфляції в Німеччині в липні знову перевищив три відсотки вперше з 2008 року. Про це в четвер, 29 липня, повідомило федеральне статистичне відомство.

Згідно з результатами попередніх розрахунків, ціни в ФРН у липні 2021 року були на 3,8 відсотка вищими, ніж у липні 2020 року. До цього такі стрибки інфляції спостерігалися під час фінансово-економічної кризи 2008 року. Порівняно з червнем ціни в липні цього року зросли на 0,9 відсотка.

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Економісти передбачають, що в наступні місяці рівень інфляції знову зросте. Нагадаємо, що уряд ФРН, щоб стимулювати попит населення в умовах пандемії коронавірусу, знизив у другій половині 2020 року ставки ПДВ з 19 та 7 відсотків до 16 та 5 відсотків відповідно. З початку 2021 року старі ставки повернулися.

Ціни на нафту різко впали в першій половині 2020 року, проте відтоді вони почали зростати. Ціни на енергоносії викопного походження збільшилися також через запровадження в січні 2021 року податку на викиди вуглекислого газу - 25 євро за тонну СО2.