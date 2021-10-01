Інфляція в Єврозоні сягнула найвищого показника за 13 років

Річна інфляція в Єврозоні сягнула в вересні найвищого показника з 2008 року: 3,4 відсотка. Про це повідомило у п'ятницю, 1 жовтня, статистичне агентство Євростат. Економісти очікували зростання річної інфляції до 3,3 відсотка. У серпні цей показник становив три відсотки.

Найбільше зросли за рік ціни на енергоносії: на 17,4 відсотка. Промислові товари та харчі подорожчали на 2,1 відсотка. Послуги подорожчали на 1,7 відсотка.

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Базова інфляція (без урахування енерногосіїв та цін на харчі) зросла в серпні до 1,9 відсотка. Торік цей показник становив 1,6 відсотка. Економісти очікували такого розвитку подій. Базову інфляцію нерідко вважають надійнішим показником, оскільки вона зазнає менших коливань, зауважує інформагенція dpa.

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Європейський центробанк у середньостроковій перспективі прагне досягти показника річної інфляції на рівні двох відсотків. Нинішній пік інфляції там вважають тимчасовим і пов'язують із пандемією коронавірусу у світі.

Єврозона - це група держав, які користуються спільною загальноєвропейською валютою євро. До Єврозони входять 19 із 27 країн-членів ЄС: Австрія, Бельгія, Ірландія, Італія, Іспанія, Люксембург, Нідерланди, Німеччина, Португалія, Фінляндія, Франція, Греція, Словенія, Кіпр, Мальта, Словаччина, Естонія, Латвія, Литва.

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