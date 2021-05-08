Єврокомісія прогнозує прискорення зростання економіки у Євросоюзі

Європейська економіка, за прогнозами Єврокомісії, цього і наступного року зростатиме значно швидше, ніж очікувалося. На тлі успіхів кампанії з вакцинації від коронавірусу і поступового зняття протиепідемічних обмежень Брюссель у середу, 12 травня, значно скоригував у бік підвищення прогнози щодо зростання кон'юнктури у країнах Євросоюзу та Єврозони.

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Згідно з новими оцінками, Єврокомісія очікує у 2021 році зростання економіки у 27 країнах Євросоюзу на рівні 4,2 відсотка, а у 19 країнах Єврозони - на рівні 4,3 відсотка. На 2022 рік Єврокомісія прогнозує приріст на рівні 4,4 відсотка і в ЄС, і в Єврозоні. Натомість у середині лютого у Брюсселі прогнозували на поточний рік приріст економіки в ЄС на 3,7 відсотка і в Єврозоні - на 3,8 відсотка, а на 2022 рік - на рівні 3,9 і 3,8 відсотка відповідно.

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"Тінь COVID-19 повільно сповзає з європейської економіки", - констатував комісар ЄС з економіки Паоло Джентілоні. Водночас Єврокомісія пророкує рекордну нову заборгованість у країнах Єврозони обсягом у 102 відсотки ВВП.