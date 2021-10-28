У Німеччині інфляція прискорилася до максимуму за 28 років

Зростання цін на енергоносії посприяло тому, що рівень інфляції в Німеччині в жовтні знову, як і у вересні, перевищив чотири відсотки. Споживчі ціни зростали найшвидшими темпами з 1993 року. Про це в четвер, 28 жовтня, повідомило федеральне статистичне відомство.

Згідно з результатами попередніх розрахунків, ціни в ФРН у жовтні 2021 року були на 4,6 відсотка вищими, ніж у жовтні 2020 року. Порівняно з вереснем ціни у жовтні цього року зросли на 0,5 відсотка. Найбільше ціни зросли на енергоносії - на 18,6 відсотка.

"Існує низка причин високих темпів інфляції з липня 2021 року, зокрема, ефект низької бази через ницькі ціни у 2020 році", - йдеться у заяві відомства. Додатковими факторами росту інфляції стало запровадження в січні 2021 року податку на викиди вуглекислого газу, а також тимчасове зниження у зв'язку з пандемією ставки податку на додану вартість.

Уряд Німеччини очікує, що інфляція зросте до трьох відсотків за підсумком 2021 року, а потім знизиться в наступні роки, зазначає агенція AFP. Інфляція у 2021 році очікується на максимальному рівні з 1993 року, коли вона становила 4,5 відсотка.

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Нагадаємо, що для стимулювання попиту населення в умовах пандемії коронавірусу уряд ФРН знизив у другій половині 2020 року ставки ПДВ з 19 регулярних та 7 пільгових відсотків до 16 та 5 відсотків відповідно. З початку 2021 року старі ставки повернулися.

Також Європа останніми тижнями переживає енергетичну кризу через стрімке зростання попиту і ціни на газ на тлі того, як економіка багатьох країн оговтується після затяжних локдаунів через пандемію COVID-19. Водночас чимало експертів і політиків на Заході вважають, що російський газовий монополіст "Газпром" навмисно спровокував дефіцит газу на ринку, аби змусити Німеччину і Євросоюз швидше видати дозвіл на експлуатацію добудованого на початку вересня газопроводу "Північний потік-2". У Москві критику на свою адресу відкидають.