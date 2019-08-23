Захист клімату: в Німеччині в 2021 році подорожчає бензин і опалення

У Німеччині з п'ятниці, 1 січня, запроваджується збір за викиди вуглекислого газу транспортом та внаслідок опалення будівель. За кожну тонну викидів CO2 постачальники газу або нафтопродуктів повинні будуть сплачувати 25 євро. Зрештою додаткові витрати будуть перекладені на кінцевого споживача. До 2025 року ця сума поступово має підвищитися до 55 євро за тонну викидів вуглекислого газу.

Подорожчання пального і газу

Нова націнка на викиди двоокису вуглецю уже в п'ятицю призвела до подорожчання пального в країні. На автозаправних станціях ФРН ціни зросли в середньому на 10 євроцентів за літр пального. Загалом, за німецького уряду, внаслідок нововведень вартість одного літра дизельного пального й мазуту для опалення має зрости на 7 євроцентів за літр без ПДВ, а до 2025 року розмір доплати зросте до 15 центів. Для бензину преміум-класу розмір доплати спочатку становитиме 6 центів, а для природного газу, що переважно застосовується для опалення будівель та нагріву води, 0,5 цента за одну кіловат-годину енергії.

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За допомогою нових зборів німецька влада хоче стимулювати компанії інвестувати в заходи задля захисту клімату, а споживачів - використовувати менше газу та нафтопродуктів. Нововвдення були запроваджені з метою досягнення кліматичних цілей, які світова спільнота поставила перед собою в Паризькій кліматичній угоді. Німеччина ухвалила пакет заходів задля захисту клімату наприкінці 2019 року. Збір за викиди вуглекислого газу вже в 2020 році діяв для промислових компаній. Тепер його дія розширюється на транспортну сферу та опалення будівель.

Країни Євросоюзу домовилися про скорочення шкідливих викидів в атмосферу до 2030 року не менше, ніж на 55 відсотків, порівняно з рівнем 1990 року для досягнення цілей Паризької кліматичної угоди.