Що чекає на економіку ФРН: ріст, спад, технічна рецесія?

Що означають свіжі статистичні дані щодо стану німецької економіки? Чи чекає на ФРН економічна криза і як сильно зросте безробіття? DW проаналізувала статистику та прогнози експертів.

0,1 чи 1,8 відсотка - ось у чому питання. Обидві цифри оприлюднило 25 серпня Федеральне статистичне відомство ФРН (Destatis) у докладному звіті про розвиток економіки Німеччини у другому кварталі 2022 року. І обидві свідчать про зростання ВВП. Лише у порівнянні з різними періодами.

ВВП ФРН: мінімальне зростання у найважчий квартал

За даними Destatis, ВВП ФРН зріс із квітня до червня цього року порівняно з другим кварталом 2021 року на 1,8 відсотка. Причому реально зріс: показник очищено, як висловлюються статистики, від впливу дуже високої нині інфляції. Для такої високорозвиненої економіки, як німецька, яка є найбільшою в Європі, експансія за рік на 1,8 відсотка - дуже непоганий результат навіть з урахуванням відносно низької бази 2021 року через пандемію COVID-19.

Проте німецькі ЗМІ облетіла інша цифра: 0,1 відсотка. Так ВВП ФРН виріс у другому кварталі порівняно з першим 2022-го. Таке квартальне порівняння дозволяє більш точно судити про актуальну динаміку в економіці. А вона дуже сповільнилася до мінімального зростання, причому у своїй попередній оцінці Destatis навіть виходило з нульового зростання.

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Однак пригадаємо, яким був тримісячний період з квітня до червня: війна Росії в Україні в повному розпалі, ЄС запроваджує нові санкції проти РФ, західні фірми зупиняють бізнес на російському ринку і навіть повністю залишають його, поставки з Китаю і продажі в КНР багато в чому паралізовані через двомісячний шанхайський локдаун, глобальні логістичні ланцюжки порушені, електронних чіпів бракує, енергоносії дуже дорогі, інфляція б'є рекорди, до того ж у Німеччині фірми страждають від того, що велика кількість працівників опинилася на лікарняному через омікрон-варіант SARS-CoV-2.

Економіку Німеччини підтримали пересічні споживачі

Те, що на такому тлі економіка ФРН не пішла у великий мінус, а навіть зуміла втриматися в мінімальному плюсі, завдяки чому, за словами голови Destatis Ґеорґа Тіля (Georg Thiel), досягла показників четвертого кварталу 2019-го і тим самим повернулася на рівень до пандемії, багато свідчить про її стабільність.

Destatis пояснює, які фактори запобігли обвалу. Це насамперед збільшення споживчих та державних витрат. Попри зростання цін та енергетичну кризу, зазначають статистики, жителі Німеччини скористалися скасуванням майже усіх карантинних обмежень, щоб, зокрема, частіше відвідувати магазини, ресторани, більше подорожувати та взагалі активніше користуватися різноманітними послугами.

Обробна промисловість, своєю чергою, збільшила інвестиції у нові верстати, машини, устаткування. Водночас кінцевий макроекономічний результат цього сектора економіки знизився порівняно з першим кварталом на 0,5 відсотка. Destatis пояснює це насамперед скороченням виробництва в таких енергоємних галузях, як хімічна промисловість, металургія та металообробка. Але найбільший мінус у 2,4 відсотка показала будівельна галузь: через зростання відсоткових ставок у Єврозоні у ФРН різко подорожчала іпотека, що призвело до падіння попиту на нову житлову нерухомість.

Свій внесок у позитивні результати кварталу зробила і зовнішня торгівля. Попри те, що Німеччина "під враженням війни в Україні експортувала до Росії значно менше товарів", йдеться у повідомленні Destatis, німецькі компанії збільшили обсяги постачання товарів та послуг на зовнішній ринок порівняно з першими трьома місяцями цього року (з яких практично два були довоєнними). Так, продовжилося сильне зростання експорту до східноєвропейських країн-членів ЄС. Та й квартальні звіти низки великих німецьких фірм, що пішли з російського ринку, продемонстрували вищі і навіть рекордні показники.

Макроекономічні індикатори віщують рецесію

Таким чином, Німеччина у другому кварталі та у першому півріччі уникла кризи. Однак більшість експертів виходить із того, що зараз, у третьому кварталі, економіка ФРН йде в мінус або в кращому разі тупцює на місці, стагнує. На це вказують різні макроекономічні індикатори.

Так, цього місяця знизився індекс ділових настроїв ifo, повідомив 25 серпня однойменний мюнхенський економічний інститут після чергового опитування 9000 керівників німецьких фірм. Зниження невелике, але відбулося воно вже втретє поспіль, що зазвичай говорить про тренд, що склався, - у даному разі негативний. А 23 серпня було оголошено, що індекс ділової активності PMI для Єврозони та Німеччини перебуває нині нижче за позначку у 50 пунктів, що свідчить про стиснення економіки.

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22 серпня Німецький федеральний банк (Бундесбанк) у своєму щомісячному аналітичному огляді виступив із прогнозом, згідно з яким економіка Німеччини у поточному кварталі перебуватиме у стані стагнації (нульове зростання ВВП), а у четвертому кварталі 2022 року та першому кварталі 2023-го опиниться в рецесії (негативне зростання). "Ймовірність того, що ВВП у майбутньому зимовому півріччі скоротиться, суттєво зросла через несприятливі тенденції на ринку газу", - пишуть експерти Бундесбанку. Вони, зокрема, очікують на сплеск інфляції приблизно до 10 відсотків, що, своєю чергою, змусить населення знизити свої споживчі витрати.

На "високу і зростаючу" вірогідність рецесії в майбутньому зимовому півріччі вказує і голова Німецького інституту економічних досліджень в Берліні (DIW) Марсель Фрацшер (Marcel Fratzscher). Він припускає, що скорочення ВВП відбудеться вже у поточному третьому кварталі.

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На Німеччину чекає технічна рецесія без зростання безробіття

В експертному середовищі рецесією вважається негативне зростання економіки два квартали поспіль у квартальному порівнянні. Іншими словами, достатньо буде ВВП Німеччини скоротитися у 3-му кварталі порівняно з 2-м на 0,1 відсотка, а потім ще раз на 0,1 відсотка у 4-му порівняно з 3-м, і в очах фахівців це вже буде те, що в широких верствах населення зазвичай називають економічною кризою.

Щоправда, за такого незначного скорочення експерти використовують термін "технічна рецесія". Він означає, що є формальні ознаки спаду, проте він не настільки сильний, щоб спричинити типові кризові явища, насамперед - масове безробіття.

Саме такий спад, куди менш глибокий, ніж на початку пандемії, прогнозує Марсель Фрацшер: "Ми можемо зіткнутися з незвичайною рецесією, за якої ми не матимемо зростання безробіття, але відбудеться значне зниження індивідуального споживання і тим самим рівня життя незвичайно великої кількості людей".

Зазначимо також, що сплеск безробіття є малоймовірним ще й тому, що в Німеччині дедалі більше загострюється проблема дефіциту кваліфікованих кадрів, причому не вистачає фахівців як із вищою, так і середньою професійною освітою. Тому німецькі фірми навіть в умовах сильної рецесії в перший пандемійний 2020 рік намагалися всіма способами зберегти свій персонал, чудово розуміючи, як важко буде згодом знайти потрібних працівників на ринку праці.

Головна проблема - газова криза

"Ми все більше переконані, що у другому півріччі та в першому кварталі наступного року слід чекати на рецесію", - каже і головний економіст Commerzbank Йорґ Кремер (Jörg Krämer). За його словами, "споживачі та підприємства страждають через газову кризу, тим більше що покупці, схоже, вже витратили гроші, накопичені під час коронавірусу".

Як бачимо, і Йорґ Кремер, і Бундесбанк, і, до речі, Марсель Фрацшер, вважають газову кризу, тобто надзвичайну дорожнечу і можливий дефіцит цього енергоносія, ключовою причиною рецесії, що насувається або вже почалася. Отже, чим швидше Німеччині та іншим країнам ЄС вдасться, максимально заповнивши свої газосховища і посиливши широкомасштабні заходи економії енергії, збити ціни на газ, тим раніше можна буде вийти з технічної рецесії.

Тим більше, що є така принципово важлива для майбутнього економічного підйому передумова, як повні портфелі замовлень німецьких підприємств. Вони набрали рекордну за час складання відповідної статистики кількість замовлень, і їм знадобиться 8 місяців, щоб усі їх обробити, повідомило Destatis 17 серпня. І уточнило, що виробники верстатів, промислового обладнання та автомобілів зараз забезпечені роботою навіть на 12 місяців - аби лише вчасно надходили потрібні комплектуючі.

Гроші є: бурхливе зростання податкових надходжень оздоровило держфінанси

Іншою ключовою причиною рецесії експерти називають падіння купівельної спроможності населення через високу інфляцію. Тут ефективним антикризовим заходом стала державна підтримка жителів країни, особливо малозабезпечених.

Фінансові можливості на це влада ФРН повинна мати. Згідно з іншим повідомленням Destatis від 25 серпня, сумарний дефіцит бюджетів федерального, земельного та місцевого рівнів, а також системи соціального страхування, що становив у першій половині минулого року 4,3 відсотка ВВП, у нинішньому першому півріччі знизився до 0,7 відсотка.

Це сталося через бурхливе зростання податкових надходжень та скорочення кількості безробітних в умовах економічного зростання. Важливу роль відіграли також інфляція (особливо високими податками оподатковуються енергоносії, що сильно подорожчали), а також завершення різних програм підтримки бізнесу в умовах пандемії.