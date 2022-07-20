 МВФ різко скоротив прогноз зростання економіки Німеччини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.07.2022

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Новини

МВФ різко скоротив прогноз зростання економіки Німеччини

ВВП Німеччини у 2022 році зросте на 1,2 відсотка замість 2 відсотків, як очікувалось раніше, прогнозують у Міжнародному валютному фонді. Головна проблема - скорочення постачання газу з Росії.

Порт Гамбурга

Порт Гамбурга

Міжнародний валютний фонд різко скоротив прогноз зростання німецької економіки: за підсумками 2022 року ВВП має зрости на 1,2 відсотка, у 2023-му - на 0,8 відсотка, йдеться у звіті організації, який опубліковано у середу, 20 липня.

Ще у травні експерти МВФ очікували зростання приблизно на 2 відсотки щорічно, а Німецький федеральний банк досі очікує зростання у 2,4 відсотка наступного року. Для порівняння, у постпандемійному 2021 році ВВП зріс на 2,9 відсотка.

Основний привід для песимізму - скорочення постачання газу з Росії, яке може призвести до серйозного падіння економічної активності та розігнати інфляцію, відзначають у МВФ. Ріст споживацьких цін, відповідно до прогнозу, досягне 7,7 відсотка у 2022 році, а до 2023-го скоротиться до 4,8 відсотка.
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Сценарій, за якого імпорт газу з Росії повністю припинився б, призвів би до скорочення німецького ВВП на 1,5 відсотка у 2022 році та на 2,7 відсотка у 2023-му, йдеться у звіті.

Як зазначила експертка МВФ з Німеччини Ойя Селасун, попри значну кількість факторів нестабільності, фонд бачить потенціал розвитку для німецької економіки: статистика по запиту та виробництву дає оптимізм, але усе впирається у війну Росії проти України та санкції. Німеччина сильно залежить від експорту, ланцюги постачання зруйновані, й швидко ця ситуація не вирішиться, вважає Селасун.

Німецький фінансовий сектор війна зачепила обмежено, вважають у МВФ: банки в цілому демонструють стійкість.

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