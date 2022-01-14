Попри пандемію: німецький ВВП виріс у 2021 році

Попри пандемію COVID-19 обсяг валового внутрішнього продукту (ВВП) Німеччини з поправкою на зростання цін у 2021 році зріс на 2,7 відсотка порівняно з 2020 роком. Про це свідчать попередні дані, оприлюднені в п'ятницю, 14 січня, Федеральним статистичним відомством (Destatis).

"Економіка Німеччини змогла відновитися після спаду в попередньому році. Хоча обсяг економічного виробництва ще не повернувся на докризовий рівень", - сказав на пресконференції очільник відомства Георг Тіль (Georg Thiel). Як випливає зі статистики, показники ВВП у 2021 році були на 2 відсотки нижчими, ніж у 2019 році - до початку пандемії коронавірусу.

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Ріст завдяки успіху BioNTech

Зростання почасти пояснюється успіхами виробника вакцини проти коронавірусу, німецької фармацевтичної компанії BioNTech, пише агенція dpa. Водночас експерти констатують, що наслідки пандемії ще довго позначатимуться на стані німецької економіки та фінансів.

Торік сумарний дефіцит громадських бюджетів ФРН становив майже 154 мільярди євро. Це другий за обсягом дефіцит з моменту возз'єднання Німеччини в 1990 році, зазначає агентство.

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"Марафон" з розбудови німецької економіки

У грудні 2021 року новий віце-канцлер, міністр економіки та захисту клімату ФРН Роберт Габек (Robert Habeck) казав про "марафонський забіг" із розбудови економіки в напрямку кліматичної нейтральності. "З 60 мільярдів євро, які ми затверджуємо у додатковому бюджеті, розпочинається новий етап у цьому напрямку", - зазначив він. Кошти мають бути спрямовані на реструктуризацію промисловості.

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер (Christian Lindner) зазначав, що подібні вкладення необхідні для забезпечення інвестицій, які за час пандемії COVID-19 скоротилися вчетверо. "Жодних нових боргів при цьому не планується", - запевнив він.