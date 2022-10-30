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Енергетична криза
Демонстрація у Празі 30 жовтня
Демонстрація у Празі 30 жовтняФото: Katerina Sulova/CTK/picture alliance
ПолітикаЧехія

У Празі відбувся багатотисячний мітинг на підтримку України

Олександр Куницький
16 хв. тому

У столиці Чехії пройшов мітинг на підтримку України у боротьбі проти російського вторгнення. До демонстрантів через відео звернулася перша леді України Олена Зеленська

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Десятки тисяч людей у неділю, 30 жовтня, зібралися на Вацлавській площі у Празі на акцію під назвою "Проти страху". Демонстранти закликали продовжувати підтримку України в боротьбі проти російського вторгнення, пише агенція dpa.

Учасники акції тримали в руках прапори Чехії, України, а також США, НАТО та ЄС. На сцені, яку встановили посеред площі, були плакати з написами "Чехія проти страху" і "Ми можемо впоратися", пише Reuters. Організатором мітингу виступила група "Мільйони моментів за демократію", члени якої заявили, що незважаючи на побоювання високих цін на енергоносії та війни, в Україні на кону - майбутнє демократії. "Дякую, що прийшли зіткнутися зі своїм страхом. Зрозуміло, що багато людей бояться. Однак це не завжди погано, страх є хорошим слугою і допомагає нам вижити", - звернулися до людей організатори.

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До демонстрантів звернулася перша леді України

Також до демонстрантів через відео звернулася перша леді України Олена Зеленська, яка закликала людей не забувати про те, що відбувається в її країні. "Ми не дамо Росії затягнути ні нас, ні весь світ у темряву. Темрява ніколи не переможе поки люди не закривають очі на війну, наше світло ніколи не згасне", - сказала вона. Також Зеленська засудила нещодавні ракетні удари Росії по енергетичній інфраструктурі України.

Мітинг на підтримку України відбувся через два дні після того, як коаліція ультраправих політичних рухів і Комуністичної партії провели свою акцію на Вацлавській площі. Тоді мітингарі виступили проти Європейського Союзу та НАТО, закликали до прямих переговорів з Москвою щодо поставок газу, а також проти допомоги Україні.

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