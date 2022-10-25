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Енергетична криза
Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (праворуч) і канцлер Німеччини Олаф Шольц (ліворуч)
Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликає якомога швидше розпочати відбудову України.Фото: Michele Tantussi/REUTERS
ЕкономікаУкраїна

Відбудова України має розпочатися якнайшвидше - фон дер Ляєн

Степан Смишляєв
4 год. тому

На відбудову України потрібні сотні мільярдів євро, які можуть надати як держави, так і приватні інвестори, кажуть в ЄС. Однак наразі Україна не отримувала коштів на відновлення, наголошує Володимир Зеленський.

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Необхідно якнайшвидше розпочати роботу міжнародної координаційної платформи для відбудови України, "бажано до кінця року або на початку наступного року", заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) під час конференції з питань відновлення України, яка проходить у вівторок, 25 жовтня, в Берліні, повідомляє Reuters. 

Вона нагадала, що у вересні, до початку масованих ударів по енергетичній інфраструктурі, Світовий банк оцінював вартість збитків, які нанесені Україні російською агресією, у 350 мільярдів євро. "Це точно більше, ніж одна країна або один союз може забезпечити самостійно", - цитує голову Єврокомісії агенція AFP.

"План Маршалла XXI століття"

На необхідності негайного початку відновлення України під час конференції наголосив і канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz). "На карту поставлено не що інше, як створення нового "плану Маршалла XXI для століття" - завдання для поколінь, яке має початися зараз", - підкреслив канцлер.

Він додав, що відбудова України є великим викликом, але також дає шанс модернізувати інфраструктуру країни. "Це завдання потребує об'єднаних зусиль усього міжнародного співтовариства, але це також можливість для майбутніх поколінь, якщо ми виконаємо його правильно", - зауважив Шольц.

За словами канцлера, для відбудови України мають об'єднатися як приватні, так і державні інвестори, пише dpa.

Україна ще не отримала на відновлення "жодного цента"

Наразі Україна не отримала "жодного цента" на план швидкого відновлення (Fast Recovery) загальною вартістю 17 мільярдів доларів, який був представлений в липні, повідомив натомість президент України Володимир Зеленський, який звернувся до учасників конференції за відеозв'язком. Він додав, що у 2023 році Україні буде потрібно ще 38 мільярдів доларів на бюджетні видатки. "На цій самій конференції нам потрібно ухвалити рішення про допомогу Україні на покриття дефіциту бюджету наступного року", - наголосив президент, якого цитує  AFP.

Зеленський також повідомив, що через російські ракетні удари та атаки дронів-камікадзе іранського виробництва знищено більше третини енергетичного сектору України. "Росія руйнує все, щоб нам було важче пережити зиму", - підкреслив він.

Коли, як і чиїм коштом відбудують зруйновану Україну?

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