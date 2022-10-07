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Наслідки російських обстрілів у Дробишевому біля Лимана Донецької області
Зруйнована внаслідок обстрілів будівля на Донеччині (ілюстративне фото)Фото: Leo Correa/AP/picture alliance
КонфліктиУкраїна

РФ зруйнувала в Україні вже 95 тисяч об'єктів інфраструктури

Тетяна Кирилюк
1 год. тому

За 225 днів повномасштабної війни в Україні зруйновані 74 тисячі житлових будинків, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. Найбільше руйнувань - на Київщині, Донеччині та Харківщині.

https://www.dw.com/uk/armia-rf-zrujnuvala-v-ukraini-vze-95-tisac-obektiv-infrastrukturi/a-63374400

Від початку повномасштабної війни російська армія зруйнувала майже 95 тисяч об'єктів інфраструктури України, в тому числі 74 тисячі житлових будинків. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, виступаючи онлайн у п'ятницю, 7 жовтня, на конференції "Україна під час війни. Економіка. Безпека. Енергетика. Перспективи відновлення", яка відбулася у Варшаві.

За його словами, найбільше зруйнованих об'єктів - у Київській області (понад 25 тисяч), Донецькій (понад 20 тисяч) і в Харківській (понад дев'ять тисяч).

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Фонд відновлення України

Тимошенко повідомив, що для швидкої відбудови критично необхідної інфраструктури Україна розробила програму Fast Recovery Plan, до якої включили понад 38 тисяч об'єктів. Президент України Володимир Зеленський під час виступу на засіданні Європейської Ради сьогодні подякував країнам, які вже почали роботу з цим планом і висловив сподівання на його "змістовне обговорення" під час конференції в Німеччині 25 жовтня.

Тимошенко ж розповів, що для залучення фінансової допомоги на відбудову вирішили створити Фонд відновлення України. Повноцінний запуск його роботи очікують у листопаді-грудні цього року.

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Україна потребує понад 300 мільярдів доларів на відбудову

За оцінкою українського уряду, Європейської комісії та Світового банку, тільки до літа Росія завдала Україні збитків на 97 мільярдів доларів. Найсильніше постраждали житловий і транспортний сектори, а також торгівля та промисловість. 

Потреби на відбудову та відновлення України вони оцінили значно вище - у 349 мільярдів доларів. При цьому ця цифра, як очікується, зросте, адже війна триває. 

Коли, як і чиїм коштом відбудують зруйновану Україну?

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