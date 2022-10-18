Нова атака РФ: ударили по Києву, Житомиру, Дніпру та Харкову

Зранку 18 жовтня російська армія знову масовано вдарила по українських містах. Постраждала енергетична інфраструктура, є поранені та загиблі.

Вранці у вівторок, 18 жовтня, Росія завдала чергової масованої атаки по українських містах. З восьмої ранку по всій території України була оголошена повітряна тривога. За годину під удар потрапили Київ, Житомир, Дніпро та Харків. Постраждали об'єкти енергетичної інфраструктури, є поранені та загиблі.

У Києві вибухи пролунали в Деснянському районі на Лівому березі міста. "Попередньо, три прильоти в об'єкт енергозабезпечення", - повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко. На Київщині вибухи лунали й у Броварах. За словами мера міста Ігора Сапожка, це була робота протиповітряної оборони.

У місті Дніпро також влучили в об'єкт енергетичної інфраструктури. "Два прильоти. Серйозні пошкодження", - написав Тимошенко у Telegram. Раніше, орієнтовно о пів на сьому ранку, вибухи пролунали й у Кривому Розі, однак подробиць влада не повідомляла.

У Харкові під ударом опинився район одного з промислових підприємств. "У місті за п'ять хвилин було дві серії вибухів", - розповів мер Ігор Терехов.

У Житомирі зафіксували два "прильоти" в об'єкт енергозабезпечення. Міський голова Сергій Сухомлин повідомив, що внаслідок удару в місті не стало світла та води, є двоє поранених.

У компанії "ДТЕК Енерго" заявили, що внаслідок вранішніх масованих ударів повторно постраждали два їхні енергетичні підприємства. За попередньою інформацією, сім людей зазнали поранень. Один поранений помер в автомобілі швидкої допомоги від отриманих важких травм. Серйозних пошкоджень зазнало енергетичне обладнання.

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Атака дронів-камікадзе в центрі Києва

Від початку повномасштабної війни 24 лютого друга найбільша атака російської армії на Київ була 10 жовтня. Тоді РФ обстріляла ракетами центр міста. Внаслідок ударів були жертви.

Третя - 17 жовтня: центр Києва атакували російські дрони іранського виробництва. Всього місто атакували 28 дронів, більшість з них були збиті, втім у Шевченківському районі столиці сталося п'ять вибухів. Пошкоджень зазнали житловий будинок, будівля компанії "Укренерго" та теплова електростанція. Внаслідок атаки на житловий будинок загинули четверо людей. Серед них була молода пара, яка очікувала на дитину. Жінка була на шостому місяці вагітності. "(Президент РФ. - Ред.) Володимир Путін може записати собі чергове "досягнення" - убив іще одну вагітну жінку", - заявив президент України Володимир Зеленський.

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