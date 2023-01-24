Чехія не може передати Україні свої Leopard - прем'єр Фіала

Прем’єр-міністр країни Петр Фіала заявив, що бойові танки Leopard 2 потрібні самій Чехії для власної безпеки. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини вівторка, 24 січня (час київський).

++22:30++

Протягом доби війська РФ завдали п’яти ракетних ударів по цивільних об’єктах міста Костянтинівка Донецької області та 13 авіаційних ударів, а також здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Про це повідомляє генштаб ЗСУ у вечірньому зверненні.

"Ворог продовжує вести наступальні дії на Бахмутському напрямку, зазнаючи численних втрат. На Лиманському та Авдіївському напрямках вів безуспішні наступальні дії, усі атаки противника відбиті", - повідомляє генштаб. На Куп’янському, Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках російські війська ведуть оборону. Окрім того, війська РФ і далі обстрілюють населені пункти вздовж лінії зіткнення, йдеться у повідомленні.

На території тимчасово окупованого Криму російські окупаційні сили продовжують проводити приховану мобілізацію за рахунок місцевих мешканців - громадян України, повідомляють у генштабі.

"Зокрема, у місті Севастополь з 20 січня 2023 року російським військовим комісаріатам визначено завдання поповнити втрати Росії у так званій "спеціальній військовій операції" за рахунок місцевих цивільних осіб з підрозділів чорноморського флоту", - йдеться у повідомленні.

Також у генштабі констатують, що війська РФ продовжуть зазнавати численних втрат. Понад 450 поранених лікують в міській лікарні окупованого міста Дніпрорудне Запорізької області. Також переповнена пораненими російськими військовими Василівська районна лікарня у Запорізькій області, повідомили у ГШ.

Протягом доби авіація Сил оборони України завдала восьми ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів військ РФ, повідомляють у генштабі.

"Протягом поточної доби підрозділами зенітно-ракетних військ Повітряних Сил ЗСУ за 30 хвилин було знищено три російські ударні вертольоти Ка-52, які виконували завдання в районі населеного пункту Євгенівка Волноваського району Донецької області. Також в районі Бахмута українські захисники збили російський Су-25", - йдеться у повідомленні.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили вісім районів зосередження російських військ, додають у генштабі.

++22:06++

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що його країна не може передати Україні бойові танки Leopard 2, які вона отримала від Німеччини в рамках так званого кругового плану обміну озброєннями. "Зараз неможливо відправити Leopard, тому що ці танки потрібні нам для нашої безпеки", - сказав Фіала в інтерв'ю агентству dpa після зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Уряд Німеччини організував частину своєї військової допомоги Україні через ці кругові обміни зі своїми східними союзниками, які постачають Києву зброю радянського виробництва, а натомість отримують сучасну заміну від Німеччини.

Чехія передала Україні десятки бойових танків Т-72 радянського виробництва. Натомість німецький уряд пообіцяв їй 14 танків Leopard 2 і одну броньовану евакуаційну машину, пише видання.

++21:30++

Президент України Володимир Зеленський призначив Олексія Кулебу заступником керівника Офісу президента України. Відповідний указ був опублікований на сайті Офісу президента України.

Перед цим Зеленський звільнив Кулебу з посади голови Київської обласної державної адміністрації.

Також на сайті ОП були опубліковані укази про звільнення Ярослава Янушевича з посади очільника Херсонської ОДА, Дмитра Живицького - з посади очільника Сумської ОДА, Олександра Старуха - з посади очільника Запорізької ОДА, а Валентина Резніченка - з посади голови Дніпропетровської ОДА.

++20:30++

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) призначив колишньому заступнику міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василю Лозинському запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на два місяці. Відповідне рішення проголосив ввечері у вівторок, 24 січня, слідчий суддя Ярослав Шкодін, завершуючи засідання, що тривало з перервами понад добу

Лозинського затримали 21 січня. Правоохоронці оголосили, що викрили його на отриманні хабара у 400 тисяч доларів. В понеділок, 23 січня, чиновнику офіційно оголосили про підозру в хабарництві та розтраті бюджетних коштів.

Прокуратура просила обрати для Лозинськогого запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 50,2 мільйона гривень. Захист Лозинського і сам чиновник назвали підозру необґрунтованою.

++19:55++

Німеччина передасть Україні бойові танки Leopard 2. Про це рішення канцлера ФРН Олафа Щольца повідомляє Der Spiegel. За даними видання, рішення стосується принаймні роти танків Leopard 2 A6.

Окрім того, федеральний уряд Німеччини планує дозволити реекспорт цих танків іншим країнам, зокрема, Польщі, повідомляє видання.

Водночас на сайті Бундестагу повідомляється, що завтра, 25 січня, відбудеться засідання щодо можливості передачі Україні танків. "У середу, 25 січня 2023 року, Бундестаг розгляне питання можливих поставок танків Leopard з Німеччини в Україну", - йдеться у повідомленні.

В ньому також зазначається, що засідання відбудеться ​​на прохання парламентської групи ХДС/ХСС, яка хоче "припинити Leopard-блокаду федерального уряду".

Раніше видання The Wall Street Journal із посиланням на неназваних американських чиновників повідомляло, що адміністрація президента США Джо Байдена схиляється до передачі Україні танків M1 Abrams. За їхніми даними, офіційно про поставки може бути оголошено до 30 січня.

"Оголошення стане частиною ширшої дипломатичної домовленості з Німеччиною, згідно з якою Берлін погодиться надіслати меншу кількість власних танків Leopard 2, а також схвалить поставку більшої кількості танків німецького виробництва Польщею та іншими країнами", - йдеться у публікації.

Білий дім поки що не коментував цю інформацію.

++18:30++

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) перевірило українські атомні станції і не виявило там військового обладнання, заявив Європейському парламенту глава агентства Рафаель Гроссі, повідомляє Reuters.

Напередодні директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін заявив, що Україна нібито зберігає надане західними країнами озброєння на атомних електростанціях. Гроссі повідомив Європарламенту, що його агентство встановило постійну присутність на всіх українських ядерних об’єктах, і він наказав провести інспекції, щоб з’ясувати, чи є на якісь із них військове обладнання.

"Результат цих перевірок був негативним", - сказав він.

Він зазначив, що це був другий раз, коли МАГАТЕ змогло "розвінчати звинувачення в незаконних і дуже небезпечних речах, які відбуваються на цих об'єктах". Попередні звинувачення стосувалися нібито створення Україною "брудної бомби".

Зазначимо, що напередодні звинувачення РФ відкинув і радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк. "Ніякої зброї на "території АЕС" Україна ніколи не зберігала, як про це фіктивно "заявляє" СЗР РФ (Наришкін). Натомість РФ захопила ЗАЕС і тримає там військових. Україна завжди відкрита для перевіряючих органів, зокрема МАГАТЕ. Сенс брехні від росіян – виправдати свої провокації", - написав він у Twitter.

++17:45++

СБУ повідомила про підозру Діані Панченко - колишній ведучій телеканалів підозрюваного у державній зраді українського політика, лідера нині забороненої в Україні партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука. Як зазначає пресслужба СБУ, правоохоронці зібрали вичерпну доказову базу того, що Панченко публічно виправдовує російську збройну агресію проти України.

"Після початку повномасштабного вторгнення колишня телеведуча підтримала російських загарбників та згодом виїхала до тимчасово окупованого Донецька. Там вона продовжила поширювати ворожу пропаганду у вигляді маніпулятивних сюжетів на користь країни-агресора, - йдеться у повідомленні СБУ. - Насамперед у своїх провокаційних "проєктах" вона підтримує захоплення частини східних регіонів нашої держави. Крім цього, фігурантка створила так званий "документальний фільм", в якому виправдовує воєнні злочини російських окупантів проти мирних жителів Маріуполя", - йдеться в повідомленні.

Панченко повідомили про підозру за частиною третьою статті 436-2 Кримінального кодексу України - виготовлення та поширення, в тому числі повторно та з використанням засобів масової інформації, матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії Російської Федерації проти України, зазначають в СБУ.

++17:30++

Європейський Союз повинен запровадити додаткові санкції проти російського технологічного сектора, щоб обмежити здатність Москви виготовляти зброю та ракети, які використовуються у війні проти України. Про це заявив агенції Reuters міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

"Нам потрібно шукати нові та креативні шляхи, як посилити наші санкції… як зменшити здатність (Росії) виготовляти зброю, ракети, які використовуються для обстрілів критичної інфраструктури України", - сказав він.

++16:55++

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) закликала до єдності західних союзників в контексті дебатів щодо передачі танків з Німеччини Україні. "Ми ведемо війну проти Росії, а не один проти одного", - сказала Бербок на Парламентській асамблеї Ради Європи у Страсбурзі, цитує dpa.

Вона визнала, що Німеччина має зробити більше, сказавши: "Так, ми повинні зробити більше, щоб захистити Україну. Так, ми повинні зробити більше також щодо танків", але підкреслила, що єдність серед союзників все ще є найбільш "вирішальною частиною" підтримки України у протистоянні Росії.

++16:25++

Президент Фінляднії Саулі Нііністе, який сьогодні перебуває з візитом в Україні, відвідав Бородянку і Бучу на Київщині, які постраждали під час російського наступу навесні 2022 року.

"Звірства, скоєні тут, не повинні залишитися безкарними. Я залишаюся під глибоким враженням від мужності та рішучості українського народу, як солдатів, так і цивільних. Його пам’ятатимуть наступні покоління", - написва він у Twitter.

++16:00++

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький висловив сподівання на "швидку" відповідь Німеччини щодо запиту на передачу танків Leopard Україні. "Сподіваюся, що цього разу відповідь від німецької сторони надійде швидко, тому що німці зволікали, сумнівалися і поводилися у манері, яку важко зрозуміти", - наголосив він. Польща вже навчає українських військових на своїй території, як і нші країни, додав Моравецький, проте не уточнивши, чи йдеться саме про використання танків Leopard.

В німецькому уряді підтвердили факт отримання заявки від Польщі, пообіцявши розглянути її в терміновому порядку. "Ми розглянемо заявку в необхідному терміновому порядку", - сказав речник німецького уряду, цитує агенція AFP. Згідно з правилами щодо контролю військового озброєння в Німеччині, країни, які хочуть реекспортувати німецьку зброю, повинні отримати згоду ФРН.

++15:30++

В Україну з візитом прибув президент Фінляндії Саулі Нііністе, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Україна цінує підтримку Фінляндії та фінського народу", - зазначається в Telegram Зеленського.

++15:10++

Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора зібрали докази щодо командира військового полку РФ, який причетний до серії ракетних ударів по цивільній інфраструктурі України. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Йдеться про командира 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку дальньої авіації повітряно-космічних сил ЗС РФ полковника Олега Тимошина. "Загалом ворожі обстріли, здійснені за його наказом, призвели до загибелі 88 та поранення 240 мирних українців", - зазначають у СБУ.

Зокрема, слідчі СБУ встановили, що саме він організував удар по житловому будинку у Дніпрі 14 січня 2023. Внаслідок нього загинули 46 людей, ще 79 – травмовано. Він також причетний до ракетного удару по торговельному центру у Кременчуку 27 червня 2022 року. Тоді загинула 21 людина, поранень зазнали 77 мирних жителів. Також слідсто встановило, що за його вказівкою російські війська у травні обстріляли ракетами торговельний центр "Рів’єра" в Одесі та міський будинок культури у Лозовій Харківської області. Більш того, як встановили слідчі, в липні 2022 року Тимошин віддав наказ вдарити по багатоповерховому житловому будинку та базі відпочинку "Годжи" в селищі Сергіївка на Одещині. Від обстрілу загинули 14 людей, ще 30 – отримали важкі травми, повідомили у СБУ.

Для серії повітряних атак використовувалися російські бомбардувальники-ракетоносці Ту-22М3 з крилатими ракетами Х-22 та Х-32, зазначили у службі.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Тимошину про підозру за частинами першою та другою статті 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). Максимальна санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного ув’язнення", - заявили в СБУ.

++14.40++

Повітряна тривога лунає по всій Україні.

++14.05++

У низці українських областей оголошено повітряну тривогу.

++13.33++

Володимир Зеленський присвоїв почесну відзнаку "Місто-рятівник" Вільнюсу (Литва). "За виявлені гуманізм, милосердя і солідарність з Українським народом, всебічну допомогу громадянам України, які вимушено залишили Батьківщину внаслідок збройної агресії Російської Федерації", - пояснюється в указі президента України.

++13.17++

Уряд погодив звільнення п'ятьох очільників обласних військових адміністрацій (ОВА):

Дніпропетровської - Валентина Резніченка, Запорізької - Олександра Старуха, Київської - Олексія Кулеби, Сумської - Дмитра Живицького, Херсонської - Ярослава Янушевича. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Лукашенко: Київ пропонує Мінську укласти пакт про ненапад

++12.39++

Білоруський лідер Олександр Лукашенко заявив у вівторок, що Україна запропонувала його країні пакт про ненапад, повідомило державне інформаційне агентство "Белта".

Лукашенко заявив про цю пропозицію на нараді представників уряду та правоохоронних органів, на якій він також звинуватив Захід в озброєнні бойовиків в Україні, які нібито потенційно можуть дестабілізувати ситуацію в Білорусі. "Не знаю, навіщо це українцям. З одного боку, просять нас, щоб ми в жодному разі не воювали з Україною, щоб наші війська туди не рухалися. Пакт про ненапад пропонують укласти. А з іншого боку, готують цю гримучу суміш і озброюють їх", - сказав він.

++12.06++

Німеччина отримала офіційний запит Польщі на реекспорт танків Leopard до України. Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. "Я також закликаю німецьку сторону приєднатися до коаліції країн, які підтримують Україну танками Leopard 2, - написав він у Twitter. - Це наша спільна справа, адже на кону безпека всієї Європи!".

++11.55++

Фінляндія повинна розглянути можливість вступу до НАТО без Швеції, заявив у вівторок міністр закордонних справ Фінляндії після того, як Туреччина заявила, що не схвалить заявку Швеції.

"Ми повинні оцінити ситуацію, чи не сталося чогось, що в довгостроковій перспективі завадило б Швеції йти вперед", - сказав міністр з Пекка Хаавісто, додавши, що нині "занадто рано займати якусь позицію з цього приводу" і що спільна заявка залишається "першим варіантом".

ФРН: Можна починати навчати українців користуватися "Леопардами"

++11.20++

Новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) заявив у вівторок, що союзники можуть розпочати тренування українських військ на танках Leopard, навіть попри те, що Берлін все ще не ухвалив рішення щодо постачання озброєння до Києва.

"Я прямо закликав країни-партнери, які мають танки Leopard, готові до розгортання, тренувати українські сили на цих танках", - сказав Пісторіус.

Глава НАТО Єнс Столтенберг привітав "чіткий сигнал" від Пісторіуса, "оскільки після ухвалення рішення про постачання бойових танків знадобиться певний час для їхньої ідентифікації, підготовки та навчання українських солдатів", цитує AFP.

Симоненка звільнили з посади заступника генпрокурора

++10.31++

Олексія Симоненка звільнили з посади заступника генерального прокурора України, повідомляє ОГПУ у Telegram. Генеральний прокурор Андрій Костін підписав наказ про звільнення Симоненка за власним бажанням.

За даними ЗМІ, Симоненко на Новий рік їздив у відпустку до Іспанії. Після оприлюднення цієї інформації, Володимир Зеленський заявив, що РНБО ухвалили рішення випускати чиновників за кордон лише у службових справах.

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Заступник міністра оборони подав у відставку

++10.20++

Заступник міністра оборони України В'ячеслав Шаповалов, відповідальний за постачання військ продовольством і спорядженням, подав у відставку через скандал щодо закупівлі продуктів для ЗСУ.

"Незважаючи на те, що озвучені звинувачення є необґрунтованими та безпідставними, заява В'ячеслава Шаповалова про звільнення є достойним вчинком в традиціях європейської та демократичної політики, демонстрація того, що інтереси оборони є вищими, ніж будь-які кабінети чи крісла", - йдеться на сайті міноборони.

Міністр оборони підтримав прохання Шаповалова, подякувавши йому за роботу.

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Збитки від руйнувань в Україні зросли до 137 млрд доларів

++09.59++

Станом на грудень 2022 року загальна сума прямих задокументованих збитків, завдана інфраструктурі України через повномасштабне вторгнення РФ, оцінюється у 137,8 мільярда доларів. Про це інформує Київська школа економіки (KSE). У порівнянні з останніми обрахунками станом на листопад 2022 року сума збитків зросла на майже два мільярда доларів.

Збитки від руйнувань житлового фонду оцінюються у 54 мільярда доларів. За грудень ця сума зросла ще на 1,5 мільярда. За понад десять місяців війни загалом пошкоджено або зруйновано 149,3 тисячі житлових будинків, понад три тисячі освітніх закладів.

++09.05++

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо застосування санкцій проти Михайла Гундяєва (племінник патріарха Кирила) та інших священиків РПЦ.

Згідно з указом, санкції окрім представника РПЦ у Всесвітній Раді Церков Гундяєва запроваджено проти настоятеля храму Казанської Ікони Божої Матері Олександра Булекова, керівника відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ Митрополита Волоколамського Іларіона, протоієрея РПЦ, телеведучого Андрія Митрополита.

Проти них запроваджено санкції у вигляді блокування активів, заборони на в'їзд на територію країни та інші економічні обмеження.

++08.26++

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко підтвердив інформацію ЗМІ про те, що звільняється з займаної посади. Відповідну заяву він опублікував у Telegram. "Дякую Президенту України Володимиру Зеленському за довіру і можливість робити добрі справи кожного дня і кожної хвилини", - написав він.

++08.22++

Російські війська обстріляли місто Часів Яр Донецької області, внаслідок чого загинула одна людина, ще двоє поранено, пошкоджено щонайменше дев'ять багатоповерхівок,повідомив голова ОВА Павло Кириленко. За його даними, 23 січня через обстріли РФ також загинули двоє жителів із Новопокровська та Парасковіївки.

++08.11++

Російська влада в понеділок, 23 січня, оголосила американську неурядову організацію The Andrei Sakharov Foundation (Фонд Андрія Сахарова) "небажаною організацією" на території РФ.

Діяльність фонду "становить загрозу основам конституційного ладу і безпеці Російської Федерації", йдеться у пресрелізі, опублікованому генпрокуратурою РФ. Як зазначається на сайті The Andrei Sakharov Foundation, фонд заснували 1989 року. Він прагне зберегти інтелектуальну та наукову спадщину радянського фізика, лауреата Нобелівської премії миру Андрія Сахарова.

++07.45++

Надмірна залежність групи Вагнера від вербування ув'язнених, судячи з усього, все більше позначається на її боєздатності, вважають в американському Інституті вивчення війни (ISW). Військові експерти вказують, що вважають дуже правдоподібною оцінку керівниці російського руху "Русь сидящая" Ольги Романової, за даними якої, через високий рівень втрат, здачі в полон і дезертирства в Україні воюють лише 10 тисяч ув'язнених із приблизно 50 тисяч, завербованих ПВК Вагнера. "ISW не може незалежно підтвердити ці цифри, але вони дуже правдоподібні, з огляду на модель групи Вагнера з використання ув'язнених як гарматного м'яса в наступальних операціях, що вимагають значних зусиль", - йдеться в традиційному аналітичному звіті Інституту вивчення війни.

++07.31++

За останню добу РФ завдала дев'ять ракетних ударів по населених пунктах Харківської, Донецької та Запорізької областей, а також 27 авіаційних ударів, 79 разів обстріляла Україну з РСЗВ, інформує генштаб ЗСУ. На Бахмутському та Авдіївському напрямках, попри численні втрати, продовжується наступ росіян. На Куп'янському напрямку атаки РФ Україна відбила, стверджує генштаб.

++07.00++

Німецький оборонний концерн Rheinmetall може передати 139 бойових танків Leopard Україні, якщо це буде потрібно, повідомив представник компанії виданням групи Redaktionsnetzwerk Deutschland. Зокрема, 29 танків Leopard 2 - до квітня-травня і ще 22 тієї ж моделі до кінця 2023 року або на початку 2024 року, сказав речник компанії.

Rheinmetall також може надати 88 старих танків Leopard 1, сказав співрозмовник не назвавши часових рамок можливих постачань.

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