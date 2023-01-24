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Олександр ЛукашенкоФото: BelTA/TASS/picture alliance
ПолітикаБілорусь

Лукашенко: Київ пропонує Мінську укласти пакт про ненапад

Аліна Коломієць
5 хв. тому

Офіційно заяву Лукашенка щодо "пакту про ненапад" Україна не коментувала. Голова комітету ВР із зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Мережко сказав, що не вірить у наявність такої пропозиції.

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Білоруський правитель Олександр Лукашенко заявив у вівторок, 24 січня, що Україна  запропонувала його країні пакт про ненапад. Про це він сказав на нараді представників уряду та правоохоронних органів, повідомило державне інформаційне агентство "Белта".

Звинувачуючи Захід в озброєнні "бойовиків та екстремістів" в Україні, які нібито потенційно можуть дестабілізувати ситуацію в Білорусі, він заявив: "Не знаю, навіщо це українцям. З одного боку, просять нас, щоб ми в жодному разі не воювали з Україною, щоб наші війська туди не рухалися. Пакт про ненапад пропонують укласти. А з іншого боку, готують цю гримучу суміш і озброюють їх", - сказав він.

Говорячи про опозиційні мітинги в Білорусі 2020 року, він також додав: "Вже всі зрозуміли: якби ми не вистояли 2020 року - ми знаємо, що було б. Було б гірше, ніж в Україні. Україна багата. Багатша за нас. Тут було б гірше. Я не хочу, щоб мені або вам кланялися за це і дякували нам, але всім зрозуміло, в ім'я чого і завдяки кому вистояли".

Реакція України

Україна заяву Лукашенка щодо "пакту про ненапад" офіційно ніяк не коментувала. Водночас голова комітету Верховної Ради із зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко опозиційному білоруському виданню "Зеркало" сказав, що не вірить у наявність такої пропозиції.

"Навіть із суто формальної точки зору укладання будь-якої міжнародної угоди - це тривалий, формалізований та публічний процес. Причому така угода часто потребує ратифікації парламентом", - пояснив Мережко. Він також додав, що "з суто психологічної точки зору Лукашенку не можна вірити".

"Лукашенко часто робить суперечливі заяви, які не відповідають дійсності", - зазначив Мережко.

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Участь Білорусі у війні РФ проти України

Білорусь підтримує Кремль у війні Росії проти України, надаючи російським військам свою територію. При цьому, Лукашенко неодноразово звинувачував Україну у нібито підготовці до нападу на Білорусь.

На початку січня 2023 року Мінськ заявив про нарощування спільних з РФ військ у Білорусі.

Своєю чергою Сили оборони України для захисту від ймовірного повторного наступу з боку Білорусі створили багаторівневу систему оборони. "Ми створили угруповання на кордоні з Білоруссю, яке готове гідно зустріти ворога. Київська область досить потужно підготувалася до можливого нового наступу: це кілька рубежів довкола Києва загальною протяжністю близько однієї тисячі кілометрів", - сказав командувач угруповання сил та засобів оборони Києва генерал-лейтенант Олександр Павлюк 5 січня.

Представник української військової розвідки Вадим Скібіцький в інтерв'ю Delfi, опублікованому 23 січня, заявляв, що новий напад росіян на Київ через Білорусь малоймовірний

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