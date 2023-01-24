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Українсько-польський кордонФото: Karol Serewis/ZUMA/IMAGO
ПолітикаУкраїна

Посадовцям в Україні заборонили їздити за кордон у відпустку

Аліна Коломієць
49 хв. тому

Рішення про заборону чиновникам виїжджати за кордон по особистим справам вже введено в дію. Порядок перетину кордону Кабмін має розробити в п'ятиденний строк.

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Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) ухвалила рішення, яке передбачає, що у період дії воєнного стану держслужбовці можуть виїжджати за межі України виключно у службових справах. Відповідний указ від 23 січня підписаний президентом Володимиром Зеленським і вже введений в дію.

Згідно з документом, також забороняється перетинати кордон із недержавною метою працівникам, заброньованим на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування.

Порядок перетину кордону держслужбовцями уряд має розробити в п’ятиденний строк.

Службі безпеки України доручено вжити заходів для перевірки законності рішень міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, обласних, Київської міської військових адміністрацій про виїзд за кордон громадян України, зокрема на транспортних засобах, а також законності та обґрунтованості внесення відповідних відомостей до інформаційної системи "Шлях".

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Зеленський: Виїжджати на відпочинок чиновникам більше не вдасться

Президент Володимир Зеленський під час традиційного вечірнього звернення 23 січня назвав це рішення "принциповим" і заявив, що посадовцям більше не вдасться їздити за кордон на відпочинок чи з якоюсь іншою недержавною метою. "Це стосується всіх посадових осіб центральної влади, різних інших рівнів місцевої влади. Це стосується правоохоронців, народних обранців, прокурорів та всіх тих, хто має працювати на державу й у державі. Хочуть відпочивати зараз - будуть відпочивати поза межами державної служби", - сказав він.

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