МЗС Чехії: Санкції мають вдарити по виробництву зброї в РФ

Аби обмежити здатність Москви виробляти зброю, необхідно посилити санкції, заявив глава МЗС Чехії Ян Ліпавський. Та навряд чи ЄС заборонить торгівлю діамантами та співробітництво в галузі ядерної енергетики, вважає він.

Європейський Союз повинен запровадити додаткові санкції проти російського технологічного сектора, щоб обмежити здатність Москви виготовляти зброю та ракети, які використовуються у війні проти України. Про це заявив у вівторок, 24 січня, агенції Reuters міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

"Нам потрібно шукати нові та креативні шляхи, як посилити наші санкції… як зменшити здатність (Росії) виготовляти зброю, ракети, які використовуються для обстрілів критичної інфраструктури України", - сказав він.

За його словами, нові санкції потрібно спрямувати на російські пропагандистські канали та недопущення обходу наявних обмежень. Водночас, як зауважив Ліпавський, ЄС навряд чи зможе домогтися необхідної одностайності для заборони торгівлі діамантами та співробітництва в галузі ядерної енергетики з РФ, зважаючи на протидію Бельгії та Угорщини у цих питаннях.

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Військова допомога Україні

Також ЄС має допомогти зброєю, аби Україна змогла захистити себе, а Росія не змогла "проштовхнути програму імперіалізму і розкрадання території", зауважив Ліпавський. Глава МЗС Чехії висловив сподівання, що Німеччина хоча б дозволить реекспорт танків Leopard, зазначивши, що країни ЄС вже надають Україні інші типи танків, а також проводять їхню модернізацію.

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Десятий пакет санкцій

Нині у ЄС триває дискусія щодо десятого пакету санкцій проти РФ. Як стало відомо DW з дипломатичних джерел у Брюсселі, зокрема, планується внести обмеження щодо ядерної енергетики РФ. На санкціях проти "Росатому" наполягає група країн Балтії та Польща. Проте, за словами одного з європейських дипломатів, з огляду на те, що кілька країн ЄС мають високу залежність від Росії у сфері ядерної енергетики, у цьому питанні дуже важко отримати одноголосну підтримку. Тому якщо у десятий пакет санкцій увійдуть хоча б мінімальні обмеження щодо російської ядерного галузі, у Брюсселі це вважатимуть прогресом.

Також до десятого пакету санкцій планують включити заборону на експорт в Росії та імпорт з РФ специфічних товарів, а також нові індивідуальні санкції проти російських олігархів і компаній, які активно задіяні у російському військовому секторі. Група країн має намір знову наполягати на забороні імпорту російських діамантів, які щороку збагачують бюджет РФ на 4,5 мільярда євро.