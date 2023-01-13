Чи справді "німці жахнулися", або Фейки РФ про думку німців

У заголовках російських держЗМІ у 2022 році німці заступалися за Путіна і висміювали канцлера Шольца та главу МЗС Бербок. Як з'являються такі статті і що насправді думають німці - у DW.

Що німці думають про війну в Україніта санкції проти Росії? Читачів російських державних ЗМІ протягом 2022 року переконували у тому, що жителі Німеччини тільки й роблять, що висміюють главу МЗС ФРН Анналену Бербок (Annalena Baerbock), постійно критикують канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) за його висловлювання про РФ і навіть вимагають "скасувати" президента України Володимира Зеленського.

Такі заголовки регулярно з'являються на сайті інформагенції "РИА Новости" та передруковуються іншими російськими виданнями. DW проаналізувала, як створюються такі статті та наскільки вони відображають реальні настрої у Німеччині.

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Замість думки німців - коментарі анонімних акаунтів

Щоб зрозуміти, звідки беруться такі заголовки, уважно переглянемо одну з таких статей. У серпні 2022 року "РИА Новости" опублікувала черговий текст, який, ймовірно, мав продемонструвати антиукраїнські настрої у Німеччині - "Дістав уже". Німці жорстко відповіли на звернення Зеленського до росіян". Але більш правильно буде сказати, що "жорстко відповіли" президентові України не німці, а zw9s, nzjdMFpV, rrnsne2Nr та GvbR72. Адже в статті наведені коментарі нібито читачів німецького тижневика Der Spiegel саме з такими нікнеймами. Коментарі - і це були навіть не найпопулярніші з них - були залишені під однією зі статей на веб-сторінці цього видання.

А головне: імена користувачів із такими спонтанними літеросполученнями викликають підозри у їхній справжності. У деяких матеріалах "РИА Новости" зовсім не вказані ніки авторів коментарів. Наприклад, у статті із заголовком "Німці обрушилися на Шольца через "безглузді" слова про Росію" пропонуються цитати "одного з користувачів", "іншого коментатора", "ще одного з читачів" і "четвертого користувача".

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У коментарі європейських ЗМІ приходять "тролі"

Про те, що коментарі до текстів великих європейських видань стають об'єктами "систематичного та широкомасштабного проникнення прокремлівського тролінгу", вказують експерти Інституту вивчення злочинності та безпеки Кардіффського університету. У 2021 році вони опублікували дослідження , в якому перевірили коментарі до матеріалів 32-х великих європейських медіа, включаючи німецькі Die Welt та Der Spiegel.

Прокремлівські "тролі" дуже не люблять президента України Володимира Зеленського Фото: Florian Gaertner/photothek/dpa/picture alliance

"Акаунти використовують функцію "коментарі читачів" на сайтах ЗМІ для розміщення провокаційних проросійських/антизахідних заяв у відповідь на матеріали, що мають відношення до Росії", - ідеться у звіті. На це вказує, зокрема, аналіз поведінки профілів, з яких розміщуються подібні коментарі. "Один з акаунтів ПКТ, що нас цікавлять, 69 разів змінював місце розташування і 549 разів змінював ім'я з моменту створення", - зазначають автори дослідження.

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Болгари на "РИА Новости" стали мемом. На черзі німці?

Жанр огляду анонімних коментарів під статтями іноземних видань, а не самих статей, з'явився на сайті "ИноСМИ" ще у 2000-ті роки. Коли головним редактором "ИноСМИ" був Олексій Ковальов (зараз працює в "Медузі"), такі вибірки включали коментарі не лише під статтями про Росію, а й з інших тем. "Про масове засмічення коментарів на сайтах закордонних ЗМІ професійними "кремлівськими тролями" тоді ще не було широко відомо, та й під статтями, не пов'язаними з Росією, вони не з'являлися", - розповідав Ковальов на "Медузі" на початку 2022-го.

У грудні 2013 року указом Володимира Путіна було створено медіахолдинг "Росія сьогодні". Його гендиректором призначили Дмитра Кисельова, а головним редактором - Маргариту Сімоньян. Сайт "ИноСМИ", як і "РИА Новости", увійшли до новоствореного холдингу, а Ковальова звільнили.

Перекочувавши на "РИА Новости", жанр огляду анонімних коментарів зовсім перестав бути схожим на справжній огляд: автори інформагенції підбирають цитати винятково з тією самою думкою. У роснеті навіть став популярним мем про болгарів, які у статтях "РИА Новости" завжди захоплюються Росією.

На тлі війни Росії проти України та важливої ролі Німеччини у політиці ЄС дедалі частіше у добірках "РИА Новости" стали з'являтися і німці. Але вони, на відміну від болгар, зазвичай не захоплюються, а "жахаються" від висловлювань своїх політиків про Росію або "критикують" жорсткі висловлювання на адресу Москви. Ось кілька заголовків для прикладу: "Абсурд". Німці жахнулися після слів Бербок про Росію" або "Німці різко розкритикували фон дер Ляєн за слова про "покарання" Росії".

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Що насправді думають німці про Росію, санкції та Бербок

Заголовки таких статей не тільки ґрунтуються на коментарях "тролів", а й часто суперечать тому, що насправді думають німці про Росію, Україну, санкції проти Москви за військову агресію та своїх політиків.

86 відсотків жителів Німеччини вважають Росію загрозою безпеці у світі. А ось країною, з якою ФРН може вибудовувати довірчі партнерські відносини, РФ називають лише 10 відсотків німців. Водночас Україну такою країною зараз вважають 47 відсотків респондентів. Такими є дані опитувань , проведених на замовлення громадсько-правової телерадіокомпанії ARD наприкінці 2022 року.

Щодо свого уряду багато німців справді налаштовані критично - лише 28 відсотків опитаних ним задоволені. Але водночас не всі зміни, яких воліють жителі Німеччини, на руку Кремлю. Так, 37 відсотків респондентів вважають, що штрафні заходи проти Москви за війну в Україні мають бути ще більш жорсткими. 31 відсоток німців каже, що санкції пропорційні. І лише 23 відсотки вважають, що запроваджені обмеження надто жорсткі.

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Якщо говорити про персональний рейтинг німецьких політиків, то канцлером Олафом Шольцем задоволені 36 відсотків громадян ФРН. Відносно невисокий показник, але, з іншого боку, у Німеччині дуже різноманітний політичний ландшафт, і такий рейтинг дозволяє Шольцу триматись у топ-3 німецьких політиків.

А на самій верхівці цього рейтингу - очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок. 48 відсотків німців задоволені її роботою. Є й 47 відсотків тих, хто нею швидше незадоволений. Але все ж таки це максимально контрастує з тим враженням, яке намагаються створити російські держЗМІ, у яких Бербок нібито є однією з головних мішеней глузувань і критики міфічних німців.