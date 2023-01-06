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Будівля Бундестагу в БерлініФото: INA FASSBENDER/AFP/Getty Images
СуспільствоНімеччина

Більшість німців вважають обсяг зброї для України достатнім

Анастасія Шепелева | Олександра Іванова
1 год. тому

Кількість німців, які вважають війну в Україні найважливішою політичною проблемою, скоротилась на 13 відсотків за пів року.

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Війна в Україні залишається для німців головною з проблем, які слід розв'язувати уряду ФРН. Про це свідчать оприлюднені 5 січня результати репрезентативного соціологічного опитування Deutschlandtrend, проведеного інститутом infratest dimap на замовлення громадсько-правового телеканалу ARD і газети Die Welt.

Так, війну в Україні визнали найважливішою на поточний момент політичною проблемою 24 відсотки опитаних. Водночас це на 13 відсотків менше, ніж під час останнього аналогічного дослідження, проведеного в червні 2022 року.

За результатами опитування, лише 32 відсотки жителів ФРН вважають, що війна в Україні завершиться цього року. Більшість - 58 відсотків - дотримуються іншої думки. 

Німці вважають обсяг наданої Україні зброї достатнім

Зусилля німецького уряду задля допомоги в припиненні війни більше половини респондентів (52 відсотки) вважає недостатніми. Водночас кількість тих, хто вважає їх достатніми зросла з 31 до 34 відсотків. "Навіть надмірними" такі зусилля видаються чотирьом відсоткам опитаних.

Нинішній обсяг поставок озброєнь Україні вважають достатнім 41 відсоток. Водночас за минулі місяці в Німеччині зросла частка тих, хто  дотримується протилежної думки - 25 відсотків зараз порівняно з 21 у червні. Кількість прихильників скорочення таких поставок, навпаки, скоротилася - на чотири відсотки до 26. 

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Частка задоволених обсягом санкцій щодо РФ збільшилась на чотири відсотки - до 35. Стільки ж респондентів вважають, що санкції є недостатніми (у червні було 37 відсотків). Частка тих, хто вважає санкції надлишковими, скоротилася з 23 до 19 відсотків.

Опитування проводили з 2 до 4 січня методом телефонних і онлайн-інтерв'ю. В ньому взяли участь 1314 респондентів.

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