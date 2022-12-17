Під санкції ЄС потрапили навідники ракет на Україну

До чорного списку Європейського Союзу внесено 29 працівників Головного обчислювального центру ЗС РФ. За даними розслідувачів, саме вони наводять високоточні ракети на українські цивільні об'єкти.

У дев'ятому пакеті санкцій, запроваджених Європейським Союзом проти Росії, опинилися 29 фігурантів спільного розслідування видань The Insider, Bellingcat і Der Spiegel про секретний підрозділ Головного обчислювального центру (ГОЦ) збройних сил РФ, що займається наведенням високоточних ракет на цілі в Україні. Їхні імена містяться у списку, опублікованому в офіційному журналі ЄС у п'ятницю, 16 грудня.

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Розслідування Insider: хто наводить ракети на міста України To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Усі 29 мають офіцерські звання і служать у ГОЦ, причому більшість із них - у підрозділі планування ракетних ударів. Під санкції, зокрема, підпали директор ГОЦ генерал-майор Роберт Баранов, заступник командира ГОЦ полковник Євген Капшук і командир відділу попереднього планування ракетних ударів ГОЦ полковник Ігор Багнюк.

За даними The Insider, найближчим часом санкції проти ймовірних навідників планують запровадити й США.

Що дізналися журналісти The Insider, Bellingcat і Der Spiegel

Під час шестимісячного розслідування, опублікованого 24 жовтня, журналістам The Insider, Bellingcat і Der Spiegel вдалося виявити у складі Головного обчислювального центру збройних сил Росії раніше засекречену групу з десятків військових інженерів, які мають освіту і професійну підготовку в галузі програмування траєкторій ракет. Саме офіцери цієї групи, на думку розслідувачів, займаються наведенням високоточних крилатих ракет великої дальності й можуть бути причетними до руйнування цивільної інфраструктури України та загибелі мирних жителів.

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Журналісти проаналізували дані групи й дійшли висновку, що вона поділена на три команди, кожна команда програмує траєкторії польоту одного конкретного типу ракет: ЗМ-14 ("Калібр", морського базування), 9М728 (відома як Р-500, що запускають оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер" наземного базування) і Х-101 (повітряного базування). Однак із тексту розслідування не зрозуміло, на підставі чого автори розділили офіцерів на команди.

Розслідування не давало також чіткої відповіді на запитання, чи скоюють удари по цивільних цілях навмисно. "Так чи інакше, особи, відповідальні за наведення і пуск цих ракет, - воєнні злочинці", - підкреслюють The Insider, Bellingcat і Der Spiegel.