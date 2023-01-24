Симоненко звільнився з ОГПУ після відпочинку в Іспанії

Заступник генерального прокурора України Олексій Симоненко на Новий рік їздив до Іспанії. Після розголосу цієї інформації у ЗМІ він подав у відставку.

Олексія Симоненка звільнили з посади заступника генерального прокурора України, повідомляє ОГПУ у Telegram. Генеральний прокурор Андрій Костін підписав наказ про звільнення Симоненка за власним бажанням.

Симоненко перебував на посаді заступника генерального прокурора з 27 березня 2020 року.

За даними ЗМІ, Симоненко на Новий рік їздив з родиною у десятиденну відпустку до Іспанії. Після оприлюднення цієї інформації, Володимир Зеленський заявив, що РНБО ухвалили рішення випускати чиновників за кордон лише у службових справах.

Зеленський: Виїжджати на відпочинок чиновникам більше не вдасться

Під час звернення 23 січня Зеленський заявив, що посадовцям більше не вдасться їздити за кордон на відпочинок чи з якоюсь іншою недержавною метою. "Це стосується всіх посадових осіб центральної влади, різних інших рівнів місцевої влади. Це стосується правоохоронців, народних обранців, прокурорів та всіх тих, хто має працювати на державу й у державі. Хочуть відпочивати зараз - будуть відпочивати поза межами державної служби", - сказав він.

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