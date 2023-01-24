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Кирило ТимошенкоФото: Evgen Kotenko/Ukrinform/abaca/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Зеленський звільнив Кирила Тимошенка з Офісу президента

Аліна Коломієць
2 год. тому

Кирило Тимошенко оприлюднив заяву про своє звільнення з посади заступника керівника ОПУ за власним бажанням і подякував президенту Володимиру Зеленському.

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Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 23 січня, підписав указ про звільнення Кирила Тимошенка з посади заступника керівника Офісу президента України. Відповідний документ опублікований на сайті очільника держави.

Сам Тимошенко оприлюднив заяву про своє звільнення за власним бажанням у Telegram і написав: "Дякую президенту України Володимиру Зеленському за довіру і можливість робити добрі справи кожного дня і кожної хвилини". 

Зеленський призначив Тимошенка заступником очільника Адміністрації президента 21 травня 2019 року. У червні того ж року АП було перейменовано на Офіс президента і Тимошенко став заступником керівника Офісу президента.

Зеленський анонсував кадрові рішення

Президент Зеленський анонсував кадрові рішення щодо управлінців різного рівня в міністерствах й інших структурах центральної влади та в регіонах, а також в правоохоронній системі в традиційному вечірньому зверненні 23 січня. Водночас подробиць він не давав.

За даними ЗМІ, у відставку незабаром підуть голови військово-цивільних адміністрацій Сумської, Дніпропетровської, Запорізької і Херсонської областей.

Раніше голова провладної фракції "Слуга народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія анонсував активні весняні "посадки" чиновників

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