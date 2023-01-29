Податковий скандал: британський прем'єр звільнив міністра

Надім Захаві був в уряді прем'єра Великобританії Ріші Сунака міністром без портфеля. Його відставка пов'язана з несплатою у відведений законом строк багатомільйонного рахунку з податків.

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак у неділю, 29 січня, звільнив міністра без портфеля, главу британської Консервативної партії Надима Захаві у зв'язку з порушенням ним етичного кодексу для міністрів і скандалом, пов'язаним з несвоєчасним погашенням багатомільйонної заборгованості.

В оприлюдненому на сайті британського уряду листі міністрові Сунак пише, що Захаві погодився співпрацювати з незалежним радником у справах міністрів щодо перевірки його фінансових угод і декларацій. "Після завершення розслідування, проведеного незалежним радником, з результатами якого він ознайомив нас обох, стало ясно, що сталося серйозне порушення кодексу міністрів. У результаті я повідомив вам про своє рішення усунути вас з посади в уряді Його величності", - йдеться в ньому.

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Тиск на прем'єра Великобританії

Раніше Захаві визнав, що "недбало" ставився до сплати податків і врегулював багатомільйонну заборгованість перед податковими органами заднім числом. Як зазначає агентство Bloomberg, це призвело до зростання тиску з боку його власної партії, яка вимагала, щоби Захаві пішов сам або щоби Сунак звільнив його.

Натомість лідер Лейбористської партії Кір Стармер звинувачував прем'єра Великобританії у "безнадійній слабкості" через неготовність звільнити Захаві та проводив паралелі між податковими справами голови Консервативної партії й дружини Сунака Акшати Мурті, яка має у Великобританії статус податкового нерезидента.

Реагуючи на лист Сунака, Захаві опублікував у Twitter відповідь, в якій назвав своїми головними досягненнями за час роботи в уряді забезпечення населення Великобританії вакциною від коронавірусу (в уряді експрем'єра країни Бориса Джонсона він був міністром у справах бізнесу і промисловості та відповідав, зокрема, за розробку вакцини від COVID-19 і кампанію вакцинації) та проведення жалобних заходів після смерті королеви Єлизавети II.

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