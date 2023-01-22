Джонсон відвідав Київ і закликав надати Україні більше зброї

Під час свого несподіваного візиту до України експрем'єр Великобританії Борис Джонсон відвідав Київщину й зустрівся з Зеленським. Він також пообіцяв, що Великобритані і надалі підтримуватиме Україну.

Колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон у неділю, 22 січня, відвідав Київ та Київську область з несподіваним візитом та зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Під час своєї поїздки Джонсон також побував у Бородянці та Бучі, які стали на Заході синонімом звірств та російських воєнних злочинів, коли російські війська під час першої фази вторгнення просувалися до Києва.

"Я можу сказати вам, що Великобританія буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - запевнив Джонсон мера міста Буча. "Ви переможете, і виженете всіх росіян з вашої країни, але ми залишимося з вами надовго. І ми також прагнутимемо допомогти вам у відбудові", - додав експрем'єр Великобританії, якого цитує інформагенція Reuters. Також Джонсон рішуче заперечив, що його нинішній візит в Україну можна витлумачити як спробу підриву діяльності теперішнього британського прем'єр-міністра Ріші Сунака.

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У Бучі Джонсон робив селфі з місцевими жителями та поклав квіти в пам'ять про жертв війни. Він також відвідав місцеву церкву, де оглянув виставку та підписав для священника українське видання своєї книги про експрем'єра Великобританії Вінстона Черчилля.

У Бородянці він пройшовся вулицями біля зруйнованих житлових будинків. Під час поїздки Київщиною Джонсона супроводжував голова Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Олексій Кулеба, який, зокрема, розповів, що торік під час місячної російської окупації міста були вбиті 162 жителі. Також, за словами Кулеби, після відступу російських окупаційних військ до міста повернулися близько 60 відсотків мешканців.

Зустріч з Зеленським та заклики підтримати Україну

У Києві Джонсона особисто привітав президент Володимир Зеленський і низка високопосадовців, зокрема міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Крім того, відбулася особиста зустріч Зеленського й Джонсона.

Джонсон і Зеленський під час зустрічі у Києві Фото: Ukrainian Presidential Press Office/AP/picture alliance

Під час візиту колишній очільник британського уряду закликав світову спільноту посилити зусилля щодо підтримки України зброєю. "Настав час подвоїти зусилля і дати українцям всі інструменти, необхідні для завершення роботи. Чим швидше Путін зазнає поразки, тим краще для України й для всього світу", - йдеться в заяві Джонсона, яку наводить Associated Press.

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Водночас Володимир Зеленський подякував Джонсону за його підтримку. "Я чув Ваші заяви у Давосі, дуже дякую за них. Дякую за підтримку нашої країни", - сказав Зеленський, слова якого наводить пресслужба українського президента. Зеленський також подякував Великобританії й усьому британському народу за потужну підтримку України, додала пресслужба.