Ріші Сунак став новим прем'єром Великобританії

"Нам потрібно скористатися нашими свободами Brexit, щоб робити речі по-іншому. Це означає надання більшої свободи для наших громадян і відновлення міці для наших демократичних інститутів", - наголосила Трасс.
Вона також згадала про необхідність зниження податків для підтримки зростання. Її план непідкріплених фінансуванням скорочень податків, який був у подальшому скасований, привів економіку Великобританії до нових потрясінь на тлі стрімкого зростання інфляції і став однією з причин відставки прем'єрки.
Трасс побажала Сунаку успіхів на посаді.
Виправити помилки
Новий голова уряду у першій короткій промові біля резиденції британських прем'єрів на Даунінг-стріт 10 у Лондоні заявив, що "віддає належне" Трасс, адже вона хотіла покращити ситуацію в країні. "Але були допущені деякі помилки - не через злу волю чи погані наміри. Насправді навпаки. Але помилки, тим не менш. І мене обрали лідером моєї партії та вашим прем'єр-міністром, частково для того, щоб їх виправити", - сказав Сунак, якого цитує Reuters.
Він наголосив, що зробить економічну стабільність і впевненість "центром порядку денного цього уряду", а також попередив, що "це означатиме важкі рішення".
Хто такий Ріші Сунак
42-річний Сунак був міністром фінансів в уряді Бориса Джонсона. Він подав у відставку у липні, що поглибило урядову кризу та зрештою завершилося відставкою самого Джонсона з посади прем'єра.
Сунак став наймолодшим прем'єр-міністром Великобританії за останні 200 років і першим вихідцем з Індії, який обіймає цю посаду.
На попередніх виборах у вересні після відставки Джонсона він програв Ліз Трасс у боротьбі за прем'єрське крісло.
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