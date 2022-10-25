Ріші Сунак став новим прем'єром Великобританії

Колишній міністр фінансів Великобританії Ріші Сунак у вівторок, 25 жовтня, після аудієнції в короля Чарльза III офіційно став 79-м прем'єр-міністром Сполученого Королівства і третім прем'єром країни за 2022 рік.

Перед тим, як передати повноваженню Сунаку, його попередниця Ліз Трасс виступила з короткою промовою і сказала, що для неї було "великою честю" очолювати Великобританію під час трауру за королевою Єлизаветою II і сходження на престол короля.

"Нам потрібно скористатися нашими свободами Brexit, щоб робити речі по-іншому. Це означає надання більшої свободи для наших громадян і відновлення міці для наших демократичних інститутів", - наголосила Трасс.

Вона також згадала про необхідність зниження податків для підтримки зростання. Її план непідкріплених фінансуванням скорочень податків, який був у подальшому скасований, привів економіку Великобританії до нових потрясінь на тлі стрімкого зростання інфляції і став однією з причин відставки прем'єрки.

Трасс побажала Сунаку успіхів на посаді.

Виправити помилки

Новий голова уряду у першій короткій промові біля резиденції британських прем'єрів на Даунінг-стріт 10 у Лондоні заявив, що "віддає належне" Трасс, адже вона хотіла покращити ситуацію в країні. "Але були допущені деякі помилки - не через злу волю чи погані наміри. Насправді навпаки. Але помилки, тим не менш. І мене обрали лідером моєї партії та вашим прем'єр-міністром, частково для того, щоб їх виправити", - сказав Сунак, якого цитує Reuters.

Він наголосив, що зробить економічну стабільність і впевненість "центром порядку денного цього уряду", а також попередив, що "це означатиме важкі рішення".

Хто такий Ріші Сунак

42-річний Сунак був міністром фінансів в уряді Бориса Джонсона. Він подав у відставку у липні, що поглибило урядову кризу та зрештою завершилося відставкою самого Джонсона з посади прем'єра.

Сунак став наймолодшим прем'єр-міністром Великобританії за останні 200 років і першим вихідцем з Індії, який обіймає цю посаду.

На попередніх виборах у вересні після відставки Джонсона він програв Ліз Трасс у боротьбі за прем'єрське крісло.