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Ліз Трасс
Ліз ТрассФото: Toby Melville/REUTERS
ПолітикаВеликобританія

Прем'єрка Великобританії Ліз Трасс подала у відставку

Сергій Ромашенко
56 хв. тому

Ліз Трасс заявила про свою відставку через півтора місяця після того, як очолила британський уряд. Вона виконуватиме обов'язки прем'єра до обрання наступника.

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Прем'єр-міністерка Великобританії Ліз Трасс оголосила про відставку лише через шість тижнів після того, як обійняла цю посаду. Під час екстрено скликаної пресконференції в четвер, 20 жовтня, вона повідомила, що виконуватиме обов'язки глави уряду Сполученого Королівства до обрання нового прем'єра.

Трасс визнала, що їй не вдалося виконати обіцянок, зроблених під час кампанії з виборів лідера Консервативної партії, і в результаті втратила довіру партійних соратників. "Визнаю, що, з огляду на ситуацію, я не можу виконати мандата, на підставі якого я була обрана Консервативною партією. Тому я повідомила Його Величність Короля про те, що я йду у відставку з поста лідера Консервативної партії", - повідомила Трасс.

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За словами Ліз Трасс, вона провела зустріч із головою "Комітету 1922" сером Гремом Брейді і під час цієї зустрічі було вирішено завершити процес виборів нового керівництва Консервативної партії упродовж тижня. "Це дасть нам змогу залишитися на шляху, що дає змогу виконати наші плани у сфері фінансів і зберегти економічну стабільність і національну безпеку нашої країни", - сказала вона.

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Прем'єрка Великобританії Ліз Трасс подала у відставку

Політика56 хв. тому
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